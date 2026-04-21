La arqueología española encuentra en Egipto momias con lenguas de oro y un fragmento de La Ilíada en el sarcófago

Las momias con lenguas de oro halladas en Al Bahnasa, al sur de la capital egipcia, no fueron un simple descubrimiento ordinario. Lo que los arqueólogos encontraron en Egipto suma, en un mismo yacimiento, rituales funerarios de distintas épocas, objetos de oro y un texto de la literatura griega clásica que nadie esperaba hallar dentro de un cuerpo embalsamado.

El yacimiento, conocido en la antigüedad como Oxirrinco, ya era célebre por los miles de papiros que entregó al mundo desde finales del siglo XIX. Lo que la misión española sacó a la luz en su campaña más reciente supera, en un solo hipogeo, lo documentado hasta ahora en cualquier excavación anterior de la zona.

Momias con lenguas de oro: el hallazgo de la misión española en Al Bahnasa

La misión arqueológica de la Universidad de Barcelona (UB) y el Instituto de Oriente Próximo Antiguo (IPOA), dirigida por las doctoras Maite Mascort y Esther Pons Mellado, excavó en Al Bahnasa (la antigua Oxirrinco), en la provincia egipcia de Minya, a unos 190 kilómetros al sur de El Cairo.

En el interior del hipogeo número 65, una cámara subterránea datada en la época romana, el equipo recuperó varias momias con envolturas de decoraciones geométricas, sarcófagos de madera pintados y un conjunto de láminas metálicas que constituyen el hallazgo más llamativo de la excavación: tres lenguas de oro y una de cobre.

Estas piezas no son adornos. En la tradición funeraria del Egipto romano, las lenguas de oro se colocaban en la boca de los difuntos para que pudieran comunicarse con los dioses en el más allá.

Algunas aparecieron adheridas a las momias con pan de oro. El secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades egipcio, Hesham Al Leithy, subrayó que el yacimiento «aporta nuevas visiones sobre los rituales funerarios en la ciudad de Al Bahnasa durante las épocas grecorromanas».

El papiro con La Ilíada dentro de una momia: un hallazgo sin precedentes en Egipto

El descubrimiento más singular no estaba junto a los sarcófagos, sino dentro de uno de ellos. El equipo encontró en el interior de una de las momias un papiro con un fragmento del segundo libro de La Ilíada de Homero, concretamente el conocido como el ‘Catálogo de las Naves’, que enumera los caudillos y contingentes griegos que participaron en la campaña contra Troya.

La presencia de un texto literario griego en un contexto funerario romano es sumamente infrecuente en Egipto. La tumba data de aproximadamente el siglo IV de nuestra era, lo que significa que alguien eligió enterrarse con un fragmento de La Ilíada hace unos 1.600 años.

El hallazgo, según Al Leithy, «agrega una dimensión literaria e histórica importante a esta área».

Otros objetos encontrados en la investigación española: estatuillas, jarras y restos de distintas épocas

La excavación del hipogeo reveló también una infraestructura funeraria de tres cámaras de piedra caliza. En la primera aparecieron restos humanos calcinados, huesos de un bebé y la cabeza de un felino envuelta en tela. En la segunda, los restos de dos personas y huesos de un animal de la misma especie.

En la tercera cámara, además de las momias romanas y las lenguas de metal, el equipo recuperó estatuillas de Harpócrates y Cupido en terracota y bronce, y jarras de piedra utilizadas para almacenar restos humanos y animales.

El deterioro de la tumba, causado por saqueos antiguos, ha limitado el grado de conservación de los vestigios.

El ministro egipcio de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy, destacó que el descubrimiento «refleja la riqueza y diversidad de la civilización egipcia a lo largo de las eras».

Recordemos que Al Bahnasa, identificada con el histórico Oxirrinco, es uno de los yacimientos más relevantes de Egipto para el período grecorromano y ya acumula décadas de presencia española en sus excavaciones.

Por último, cabe aclarar que el papiro de La Ilíada no es el primero hallado en la zona, ya que Oxirrinco concentra más papiros griegos y latinos recuperados que cualquier otro yacimiento del mundo antiguo.