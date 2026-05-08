Acueducto de Segovia: historia, construcción y características del monumento romano

El Acueducto de Segovia lleva casi dos mil años plantado en mitad de la ciudad como si el tiempo no fuese con él. Y eso es probablemente lo primero que impresiona cuando uno lo tiene delante. No parece una ruina romana al uso. No transmite esa sensación de “resto arqueológico” que tienen otros monumentos antiguos. El acueducto sigue dominando Segovia con una naturalidad extraña, casi desafiante. Está ahí. Gigante. Preciso. Sobrio.

Y todavía cuesta entender cómo una estructura levantada entre finales del siglo I y comienzos del II d. C. continúa en pie sin apenas alteraciones graves.

Hay monumentos históricos que se admiran unos minutos y ya. Con el acueducto pasa otra cosa. Cuanto más tiempo lo observas, más preguntas surgen.

Origen histórico

La mayoría de historiadores sitúan su construcción durante el mandato de Trajano o en los primeros años de Adriano. Roma estaba entonces en uno de sus momentos de mayor expansión y estabilidad. Las grandes ciudades necesitaban infraestructuras capaces de sostener una vida urbana cada vez más compleja, y el agua era una prioridad absoluta. No era solo cuestión de consumo doméstico.

Había termas, fuentes públicas, talleres, sistemas de limpieza urbana… una ciudad romana importante dependía completamente de un suministro constante. Segovia no iba a ser la excepción.

El transporte de agua

El acueducto se diseñó para transportar agua desde el manantial de Fuente Fría, en la sierra, hasta el núcleo urbano. El recorrido completo ronda los 17 kilómetros. Dicho así parece una cifra razonable. Pero cuando uno piensa en el terreno, en los desniveles y en los medios técnicos disponibles hace casi veinte siglos, la obra empieza a adquirir otra dimensión.

Ese detalle sigue sorprendiendo bastante. Los ingenieros romanos calcularon una inclinación mínima y constante para que el agua avanzara de manera natural durante todo el trayecto. Sin motores. Sin presión artificial. Solo física, observación y una precisión extraordinaria para la época. De hecho, el margen de error era mínimo. Una pendiente demasiado pronunciada habría dañado la estructura con el tiempo; una insuficiente impediría que el agua circulara correctamente.

Los romanos entendían muy bien cómo domesticar el agua. Y el Acueducto de Segovia probablemente sea una de las pruebas más elegantes de esa capacidad.

Parte conocida y menos conocida

La parte más conocida es, claro, la gran arquería monumental que atraviesa la ciudad. Es la imagen que aparece en fotografías, documentales y campañas turísticas. Pero el sistema completo era mucho más complejo. Antes de llegar a los arcos principales, el agua pasaba por canales subterráneos y depósitos donde se eliminaban sedimentos e impurezas. Todo estaba pensado.

Luego llega el tramo visible. El que deja a la gente mirando hacia arriba.

Ahí aparecen los 167 arcos construidos con enormes bloques de granito. Y quizá lo más increíble sea esto: las piedras no están unidas con mortero. No hay cemento entre ellas. Toda la estructura se mantiene en pie por pura ingeniería de equilibrio, por el peso perfectamente distribuido y por un encaje casi milimétrico de los sillares.

Cuesta creerlo incluso viéndolo de cerca

Se calcula que el monumento está formado por unos 20.000 bloques de granito. Muchos procedían de canteras cercanas de la sierra de Guadarrama. Transportar semejante cantidad de piedra ya habría sido una obra gigantesca por sí sola. Después había que tallarla, moverla, elevarla y colocarla con exactitud. Probablemente trabajaron cientos de personas entre canteros, ingenieros, obreros y especialistas en construcción.

Construcción para impresionar

Roma no construía únicamente para resolver problemas prácticos. Construía para impresionar. Para demostrar poder, organización y capacidad técnica. El acueducto llevaba agua, sí, pero también lanzaba un mensaje bastante claro: el Imperio era capaz de dominar el territorio y transformar el paisaje con una precisión casi obsesiva.

Y el mensaje sigue funcionando veinte siglos después. Con el paso del tiempo el monumento sufrió daños, claro. Sería raro lo contrario. Durante la invasión musulmana algunas partes quedaron deterioradas y hubo periodos en los que el mantenimiento fue insuficiente. Aun así, el acueducto sobrevivió. En buena medida gracias a las restauraciones impulsadas siglos más tarde por los Reyes Católicos, especialmente a finales del siglo XV.

Obras de reforma

Aquellas obras permitieron reconstruir varios arcos dañados y reforzar zonas que amenazaban ruina. También se añadieron ciertos elementos decorativos y hornacinas que hoy forman parte de la imagen histórica del monumento.

De hecho, el sistema hidráulico continuó utilizándose durante muchísimo tiempo. Algunas partes siguieron en funcionamiento hasta el siglo XX. Eso dice bastante sobre la calidad de la obra.

Ya en épocas recientes comenzaron trabajos de conservación mucho más técnicos. Especialmente desde finales del siglo pasado. La contaminación, el tráfico rodado y las vibraciones estaban afectando al granito. La piedra parecía eterna, pero no lo es. Se desgasta. Absorbe humedad. Sufre con los cambios de temperatura y con la erosión ambiental.

Su estado actual

En 2026 el acueducto mantiene un estado de conservación bastante bueno, aunque sigue bajo vigilancia constante. Los equipos de patrimonio realizan controles periódicos para detectar fisuras, movimientos estructurales o deterioros superficiales. El objetivo no es dejarlo “nuevo”, sino conservar su autenticidad sin alterar la construcción original.

Ese equilibrio nunca es fácil en monumentos tan antiguos. En 1985 la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a la ciudad vieja de Segovia y su acueducto. Era un reconocimiento lógico. No solo por el valor histórico, sino porque estamos ante una de las obras de ingeniería romana mejor conservadas del mundo.

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El acueducto de Segovia

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