España fue clave en la independencia de EEUU: el papel decisivo de Bernardo de Gálvez que cambió la guerra contra Gran Bretaña

España desempeñó un papel decisivo en la independencia de EEUU, aunque su contribución ha quedado durante décadas en un segundo plano en los relatos más difundidos sobre el conflicto. Bajo el reinado de Carlos III de España, la Monarquía de España apoyó de forma estratégica a las Trece Colonias en su guerra contra Gran Bretaña, combinando acciones diplomáticas, financieras y militares que resultaron clave para debilitar al Imperio británico.

En ese contexto destaca la figura de Bernardo de Gálvez, protagonista del frente sur de la guerra, cuyas campañas en el golfo de México y el valle del Misisipí fueron determinantes para el desarrollo del conflicto. El apoyo español incluyó el envío de dinero, armas y suministros a través del río Misisipí y el puerto de Nueva Orleans (Luisiana).

Washington, Jefferson y España: una conexión estratégica

Las figuras de George Washington, Thomas Jefferson y Bernardo de Gálvez estuvieron relacionadas de forma indirecta a través del apoyo español a la causa independentista y la independencia de EEUU.

Washington, como comandante del Ejército Continental, se benefició de las redes de suministro organizadas desde la Luisiana española. A través del río Misisipí y el puerto de Nueva Orleans se enviaron armas, pólvora, medicinas y suministros esenciales que ayudaron a sostener la resistencia frente a las tropas británicas en los momentos más críticos.

Jefferson, por su parte, mantuvo contactos políticos y diplomáticos relacionados con la coordinación de estos apoyos, en un contexto de colaboración informal entre líderes coloniales y administraciones españolas en el Caribe.

El frente olvidado del sur

Mientras Washington combatía en el norte, España abrió un frente decisivo en el sur de América del Norte. Desde Luisiana, Gálvez organizó una ofensiva sistemática contra posiciones británicas en el golfo de México que ayudó a la independencia de EEUU.

Sus campañas permitieron expulsar a los británicos de puntos estratégicos como Baton Rouge, Mobile y Pensacola, debilitando su capacidad de control territorial y evitando que Londres consolidara un dominio total del sur.

La ayuda encubierta de España a los rebeldes

Además de la acción militar directa, España desempeñó un papel clave en el apoyo logístico y financiero a los insurgentes americanos. A través de canales diplomáticos e intermediarios, la Monarquía española facilitó armas, munición, uniformes y recursos económicos destinados a la causa independentista.

Este apoyo se articuló en coordinación con Francia, formando un bloque europeo que obligó a Gran Bretaña a dispersar sus fuerzas en múltiples frentes.

Bernardo de Gálvez, pieza clave de la victoria

Las campañas de Bernardo de Gálvez en el golfo de México fueron decisivas para el desenlace del conflicto. Su control del Misisipí y la conquista de plazas británicas estratégicas permitieron asegurar rutas de suministro y debilitar el frente inglés en el sur.

Estas operaciones complementaron la ofensiva de Washington en el norte y contribuyeron a acelerar el desgaste del Imperio británico.

Yorktown y el final de la guerra

La coordinación entre Estados Unidos, Francia y España fue determinante en la fase final del conflicto, especialmente en la batalla de Yorktown, que selló la derrota británica.

El apoyo naval, logístico y financiero español contribuyó a mantener la presión sobre Londres en distintos escenarios simultáneos.

Un papel histórico reivindicado con el tiempo

Aunque durante décadas la participación española ha sido menos visible en la narrativa histórica popular, hoy se reconoce cada vez más el papel de España y de Bernardo de Gálvez como piezas clave en el nacimiento de Estados Unidos.

Su intervención no solo influyó en el resultado de la guerra, sino que también contribuyó a redefinir el equilibrio de poder mundial del siglo XVIII.