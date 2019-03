Las zapatillas ‘Vans’ y el nuevo reto viral en redes sociales

Llega un nuevo reto viral a Twitter de la mano de las zapatillas 'Vans'

La moda de los retos virales de internet cada vez es más común. Estos retos, que en su mayoría carecen de sentido, consiguen movilizar a una gran cantidad de usuarios que se suman para intentar realizar el reto, compartiendo después las imágenes o videos de su hazaña a través de Internet. Cualquier persona puede crear un reto, y pueden pasar dos cosas, que nadie te siga o que se viralice y que gente de todo el mundo lo realice durante semanas (o meses), para luego contarle a tus nietos que un día fuiste ‘trending topic’ en Twitter.

El último reto consiste en lanzar zapatillas ‘Vans’. El ‘challenge’ sin aparente interés de primeras, se ha convertido en tendencia en Estados Unidos en las últimas horas, consiguiendo que Twitter se llene de videos de zapatillas volando. El tweet inicial cuenta con cientos de miles de interaccines en menos de 48 horas, prueba de que cualquier reto por muy absurdo que parezca se puede volver viral. Se trata de un desafío creado por un twittero que compartió un video en el que afirmaba que las zapatillas ‘Vans’ siempre caen boca arriba cuando las lanzas.

Did you know it doesn’t matter how you throw your vans they will land facing up pic.twitter.com/nKVJCncW4H — lana m!sses tøp (@Ibelievthehype) 2 de marzo de 2019

Tras ello, miles de usuarios siguieron su ejemplo lanzando sus propias zapatillas, compartiendo tweets de este tipo: ‘Hoy aprendí que no importa cómo lances tus zapatillas, siempre aterrizan por el lado derecho hacía arriba”, y es que nunca te irás a dormir sin haber aprendido algo nuevo.

I learned today that no matter how you throw your vans they always land right side up… pic.twitter.com/1um0UXpbxW — Bryce🧼 (@BryceMckenney1) 3 de marzo de 2019

En los últimos años, los ‘challenge’ han mostrado su cara y su cruz. Hay retos con un objetivo o benéfico como el ‘Ice Bucket Challenge’, que en el año 2014, consiguió movilizar a multitud de famosos que compartieron en las redes sociales vídeos tirándose cubos de agua helada por una buena causa: recaudar fondos para luchar contra la esclerosis múltiple (ELA). También se crean retos por puro entretenimiento, como el ‘Mannequin Challenge’ al que se unió hasta la mismísima Michelle Obama o el ‘In my feelings challenge’ que se viralizó este verano gracias a la canción de Drake. La cruz la encontramos en retos tan peligrosos como el de la Ballena Azul o el que sembró el terror hace unos meses de un muñeco llamado ‘Momo’.