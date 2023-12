Los nuevos solteros de First Dates vienen completamente decididos a encontrar a su media naranja en el programa, y así lo dejan claro. Recientemente, los espectadores del show de citas presentado por Carlos Sobera han tenido la oportunidad de conocer a Wilkenfery, una amante de la cirugía estética.

A sus 28 años, la joven ha pasado varias veces por las manos de cirujanos con el objetivo de verse bella. Vino desde Venezuela a España con su bebé, quién tiene parálisis cerebral. Ahora, es una mujer emprendedora que trabaja poniendo bellos a sus clientes. Busca a un hombre «que intente dominar a esta fiera».

Eso si, antes de conocer a su cita de la noche, Wilkenfery advirtió algo. «Si a mí no me paga la cuenta, no vamos al paso siguiente», señaló. Fue entonces cuando conoció a Michael, un odontólogo que está estudiando un máster para enfocarse en el mundo de la estética. Un primer encuentro que fue un poco contradictorio, pues ella quedó encantada con él.

Sin embargo, el comensal admitió que la joven no era el tipo de mujer que le suele gustar. Además, afirmó que no entendió su nombre. Posteriormente, la venezolana le ha contado su historia de vida, algo que sorprendió enormemente a Michael. Todo ello sumado a su oficio, pues su sueño es dedicarse a hacer trabajos de «ácido y labios a domicilio».

Wilkenfery estaba encantada con su confesión. «Desde que descubrí el ácido y el bótox, ya no tengo miedo a envejecer», señaló. Aunque la pareja de solteros logró encontrar su punto en común, el comensal seguía pensando que ella no era la mujer que estaba buscando. Pues, tal y como admitió la veía demasiado artificial.

Posteriormente, la mujer le explicó que estaba deseando ir a Dubái y que le gustaría encontrar a un hombre que la proteja y que le haga sentirse cuidada económicamente. Ante ello, Michael lo tuvo claro. El odontólogo se dio cuenta que ella quería a un millonario que la mantuviera, por lo que le pagó la cena.

«Me conquistaste», declaró la venezolana. Al final de la velada, en la decisión final de First Dates, ambos coincidieron en que no tenían futuro juntos. De esta manera, la pareja se negó a tener una segunda cita fuera del programa de Cuatro.