La pasada noche del 7 de noviembre, First Dates regresó al prime time de Cuatro y lo hizo con el objetivo de darle la bienvenida a su nueva tanda de solteros. Un encuentro televisivo donde los espectadores fueron testigos de cómo, a veces, la chispa sí surge a primera vista. Una situación que se vivió en la cita entre Damián y Àngels. La hostelera jubilada se presentó en el formato como una mujer muy apasionada del mundo de las flores. Ya no recuerda lo que se siente al estar enamorada. Por ello, acudió al programa para probar suerte.

Debido a que fue la primera en llegar al local, fue recibida por Carlos Sobera. Una primera toma de contacto entre presentador y participante, donde el comunicador quiso saber por el prototipo de hombre ideal de la comensal. Sin embargo la soltera no pudo dar su opinión al respecto, pues le parecía «muy complicado» dar con esa persona ideal. Pero, confesó que le gustan los señores «con carácter, estilo y que no tengan traumas». Fue entonces cuando, minutos después, llegó Damián, su cita.

El soltero se presentó en el local confesando sentirse como Bertín Osborne. «Bertín es muy campechano y yo también lo soy… él me gana en todo. Pero es el hombre prototipo en el que me veo. Olé», dijo. El primer encuentro entre la pareja de solteros fue bastante acertado.

«Me ha causado muy buena impresión. Porque, solo verla, su mirada, su sonrisa, que yo esto lo valoro mucho… Ya mis ojos me han transmitido algo que me ha gustado», confesó el comensal emocionado. Por su parte, Àngels se ha quedado encantada con la alegría y vivacidad que transmite su cita. «Me ha parecido un hombre atractivo porque, a estas alturas de la vida, yo ya no miro un físico. Miro en el interior de la persona. Me ha parecido bien», afirmó.

Tras pasar a la mesa, la pareja de solteros comenzó a hablar de diferentes temas con el objetivo de conocerse mejor. Un intercambio de palabras donde quedó claro, en todo momento, que había mucha compatibilidad entre ellos. De hecho, además de ambos ser de Palma de Mallorca, también compartían pasión por el mundo de la cocina.

Damián en First Dates: «Es el cumpleaños más feliz y más especial de mi vida»

El soltero estaba tan encantado de haber logrado encontrar a una mujer tan perfecta como Àngels, que no pudo evitar sacar un móvil y sacarle una foto sin previo aviso. «Me hacía ilusión de hacerme una foto para que también viera que yo tengo un interés hacia ella y tengo un recuerdo de hoy», confiesa al programa. Un gesto con el que dejó a la soltera descolocada.

«Es el cumpleaños más feliz y más especial de mi vida», cuenta al borde de la lágrima Damián. Pues, no solo estaba teniendo mucha suerte con su cita. El equipo del programa le sorprendió al cantarle Cumpleaños Feliz. Por ello, en la decisión final de First Dates, ambos participantes lo tuvieron claro.

Damián y Àngels derrocharon complicidad en todo momento. Por lo tanto, ambos tuvieron claro que querían seguir conociéndose fuera del formato. Un rotundo sí a una segunda velada que concluyó con los dos yéndose agarrados de la mano.