‘Viva la vida’ ha tomado una contundente decisión tras las declaraciones de Kiko Hernández contra Terelu Campos, colaboradora habitual del programa presentado por Emma García.

La semana pasada Kiko Hernández brotaba como nunca contra Terelu Campos en ‘Sálvame’. El colaborador llegó a afirmar que la hija de María Teresa Campos había sido una irresponsable frente al Coronavirus.

«La que lo pilló fuiste tú por andar lamiendo barras de bar, te recuerdo que yo no lo he cogido». Así como también expresó que no tragaba ni a la colaboradora ni a su hija, Alejandra Rubio. Unas declaraciones tras las cuales, incluso Jorge Javier Vázquez tuvo que interrumpirle para pedirle que rectificase.

Terelu Campos abandonaba el pasado jueves el plató de ‘Secret Story’ al enterarse de que Edmundo era el segundo expulsado del reality 😲 #VivaLaVida440 https://t.co/eVWexxtmf0 — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) September 25, 2021

De esta manera, a pesar de que Terelu tuvo la oportunidad de responder al colaborador desde el plató de ‘Viva la vida’, el programa decidió no emitir las imágenes en las que Kiko se despacha contra ella durante más de cinco minutos. Una decisión que han tomado por respeto a la colaboradora.

«En este programa no hemos querido poner ese fragmento. Es de las mayores barbaridades que yo he podido ver en los últimos diez años en televisión», señaló Diego Arrabal, aplaudiendo la decisión del programa.

«Pero, sobre todo, la gran barbaridad no venía por parte de Kiko Hernández. Para mí la gran barbaridad era esa Carmen Borrego sentada y sin mover ni un dedo para, por lo menos, apaciguar un poquito la cosa. Esa es su actitud”, sentenció el colaborador, haciendo hincapié en la nula reacción de Carmen tras escuchar los ataques de Kiko a su hermana.

Terelu por su parte, intentó apaciguar la situación: «Yo, de verdad, Diego, no quiero seguir con el tema. Estoy preocupada de verdad, por eso no quiero seguir. Como ella dice, va a actuar como considere y yo seguiré haciendo lo mismo».