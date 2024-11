El Hormiguero ha comenzado la semana de invitados con Vicente Vallés en el plató, una visita que suele regalar grandes datos de audiencia al programa, pero también momentos de tensión porque el periodista debe terminar el informativo de Antena 3 y correr para llegar al plató de El Hormiguero. La cadena de televisión está en la localidad de San Sebastián de los Reyes, por lo que se encuentra a más de 16 kilómetros de los estudios de Pablo Motos, que están en la madrileña calle Alcalá. Las prisas no son buenas y el periodista sufrió un accidente por salir lo más rápido posible de su puesto de trabajo, motivo por el que tuvo que parar para pasar por enfermería y curar una aparatosa herida que no ha podido ocultar durante su entrevista.

El periodista ha sido llamado para hablar de las elecciones en Estados Unidos, hasta donde se ha trasladado para cubrir la victoria de Donald Trump ante Kamala Harris, pero también dedicaron gran parte de la charla en hablar de la DANA que ha golpeado la Comunidad Valenciana, poblaciones de Castilla-La Mancha y de Andalucía. Pese a que hizo todos los esfuerzos por llegar a tiempo, casi deja plantado a Pablo Motos por un accidente: «Me he dado un golpe. Ha sido superficial, pero muy fuerte. He estado a punto de no venir. No han hecho falta puntos», ha explicado. El motivo ha sido que al intentar salir rápido del edificio de Atresmedia un puerta se ha puesto en su camino de forma inesperada: «Las prisas, que son malas consejeras. Me he estampado contra una puerta».

Tal y como ha contado, «la puerta estaba abierta. Estaba mirando para otro lado cuando pensaba que iba a entrar por la puerta. En el momento del golpe te quedas en shock». Eso le ha obligado a pasar por enfermería para que le arreglasen el problema, aunque por suerte no ha sangrado demasiado, pero la herida seguía siendo visible para todos los espectadores sin necesidad de fijarse demasiado.

Ángeles Blanco y Vicente Vallés son pareja y rivales televisivos

El presentador de Antena 3 Noticias y la de Informativos Telecinco son pareja desde hace años, pero desde hace mucho deben compatibilizar su amor con la rivalidad de trabajar en cadenas enemigas. La vida les cruzó en los platós de los informativos de fin de semana en el año 1999, comenzando una primera amistad.

Vallés estaba en esos momentos casado con la también periodista Lucía Méndez, con la que tuvo dos hijos: Laura y Diego. Tras su separación, Vicente y Ángeles comenzaron una relación que todavía continúa, aunque no se sabe si están casados y tampoco cuándo comenzó.

Aunque son personas muy conocidas, ambos consiguieron llevar su amor de forma completamente discreta y no fue hasta el año 2013 cuando se supo que estaban juntos y que iban a ser padres. Aunque no lo han ocultado, no es fácil verles juntos en actos públicos, aunque sí que se han dejado ver ante las cámaras en lugares como Mutua Madrid Open.

Ha sido el periodista el que no ha dudado en hablar de su relación en sus visitas a El Hormiguero, donde ha explicado que intentan no hablar de trabajo en casa. Esa es la manera de aparcar las rivalidades, aunque por suerte han conseguido no tener que competir en el mismo horario el uno contra el otro.