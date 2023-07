‘El verano en que me enamoré’: el detalle que escondía el teaser de la temporada 2 y pocos se dieron cuenta

No es ningún secreto que El verano en que me enamoré es una de las series con más éxito de Prime Video. Esta historia, basada en la novela de Jenny Hann, estrenó su primera temporada hace casi un año. Tras mucha espera, finalmente este viernes 14 de julio ha visto la luz la temporada 2. ¡Y no está dejando indiferente a nadie!

La historia, protagonizada por la actriz Lola Tung, llamó la atención de millones de personas en todo el mundo. De ahí que Prime Video apostase a la hora de grabar nuevos capítulos de esta historia. Hace tan solo unas semanas, se publicó el teaser oficial de la temporada 2 de El verano en que me enamoré. Como era de esperar, generó mucha expectación.

Recordemos que los seguidores de esta serie están deseando conocer con quién se quedará, finalmente, Belly. Aunque el teaser no desveló muchos detalles en este sentido, sí que hubo un detalle que para muchos pasó realmente desapercibido pero que es importante a la hora de entender en qué va consistir esta nueva temporada de El verano en que me enamoré.

Se trata de un gesto que nos hace ver que Belly, la protagonista de esta historia, se quedará con Conrad. Y todo porque, en la primera imagen, podemos ver a la joven con el collar que éste le entrega como regalo. Un gesto que ya pudimos ver en la primera temporada de la serie de Prime Video.

En esos primeros capítulos de la historia, Belly celebró su decimosexto cumpleaños. Como regalo, Conrad decidió entregarle un collar del infinito. A pesar de que no se lo entrega en ese día tan señalado, sí que lo hace casi al final de la temporada. En los nuevos episodios, vemos cómo Belly comienza con ese colgante puesto. Pero, a lo largo de las entregas, ¿se lo quitará? ¡Ya lo puedes descubrir! Puesto que ya está disponible la segunda temporada 2 de El verano en que me enamoré en Prime Video.