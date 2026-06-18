Última hora de Marta Peñate tras pasar por urgencias por su embarazo ectópico: «La mala suerte me persigue»

Marta Peñate se ha convertido en una de las colaboradoras televisivas más populares de Mediaset España. Su paso por diversos realities de la cadena la ha ayudado a darse a conocer entre la audiencia de la cadena, pero su papel como creadora de contenido en redes sociales también le ha dado un gran impulso. Sin embargo, a nivel personal, ha conseguido conectar mucho con la gente al contar públicamente su problema de fertilidad. Ser madre es el mayor sueño de la canaria y de su marido, Tony Spina. Sin embargo, este sueño se está convirtiendo en un auténtico reto para ambos.

Aprovechando su perfil como persona pública, Peñate no ha dudado ni un segundo en contar lo complicado que es, para algunas personas, formar una familia. En su caso, no solo ha tenido muchas dificultades para quedarse embarazada, también ha sufrido un aborto y dos embarazos ectópicos. Ella se encuentra en manos de un equipo de médicos expertos y se ha sometido a numerosas pruebas y tratamientos, pero el embarazo no ha llegado de la manera adecuada. Una situación que la desanima mucho, pero que no le ha impedido seguir luchando.

Marta Peñate se sincera: «Yo veo una buena señal»

Hace unas semanas, la canaria dio positivo en una prueba de sangre. Por lo tanto, estaba embarazada. Pero, tras lo mucho que ha vivido y las dudas que ya ella aguardaba con el embrión, no tenía sus esperanzas al 100%. Y es que, efectivamente, le diagnosticaron otro embarazo ectópico. Esta situación quiere decir que el embrión se ha implantado fuera del útero.

Asimismo, tal y como ella explicó, sufrió un pequeño sangrado en medio de un evento de Fórmula 1. Un indicio que le llevó a pensar en lo que ya se temía. Sin embargo, tras tantas desilusiones, ésta vez se tomó lo sucedido con más calma. «Yo veo una buena señal», expresaba en sus redes sociales. «A ver si expulso yo sola todo y nos ahorramos medicamentos», agregó. Pues, al ser un embarazo ectópico, no iba a llegar a término igualmente.

Pero, poco duraron las ilusiones de Marta Peñate. Tal y como contó, su clínica de fertilidad contactó con ella para explicarle que «la hormona del embarazo» había «crecido muchísimo». Por lo tanto, debía «pincharse» lo antes posible para expulsar el embrión. Ante ello, fue honesta con sus seguidores. «En fin, hay cosas peores en la vida. No quiero ser negativa. Es lo que me ha tocado», comentó.

Marta Peñate ha contado su situación: «No me puedo ir porque tienen que hacerme un seguimiento»

Lejos de aparcar sus compromisos profesionales, Marta Peñate ha seguido cumpliendo con su agenda y acudiendo a los eventos que tenía programados. Pero, días después, compartió una instantánea suya desde el hospital. «Ya me han pinchado el metotrexato. Tenía que esperar una hora y media por si la medicación me causaba algún efecto adverso», explicó. «Ya os contaré mañana bien, ahora necesito descansar. Gracias como siempre por todos los mensajes», agregó. Una fuerza de voluntad con la que, sin lugar a duda, está siendo muy aplaudida.

Sin embargo, no están siendo buenos días para ella. Pues, además, tenía previsto ir de viaje a la Costa Amalfitana, en Italia. Un viaje «carísimo» que tenía programado con su pareja, pero que no podrá realizar. «Me han dicho que a lo mejor no me puedo ir porque tienen que hacerme un seguimiento», comentó, el día anterior. «Te lo juro, la mala suerte me persigue… Qué mala suerte todo en general», ha concluido.