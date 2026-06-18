‘Ella, Maldita Alma’: ¿cuántos capítulos tiene la serie de Telecinco?

Mediaset España ya calienta motores para hacer frente a lo que promete ser un verano repleto de emociones. Tras el final de Supervivientes 2026, en Telecinco están haciendo frente a una nueva tanda de estrenos de cara al prime time. Por ello, ahora, acaban de confirmar el próximo lanzamiento de Ella, Maldita Alma. La producción española llega y lo hace de la mano de un elenco de actores de infarto. Y es que el público tendrá la oportunidad de ver rostros como el de Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova como protagonistas.

Basada en la obra del escritor Manuel Rivas, la serie llega como una de las grandes apuestas del año en Telecinco. De esta manera, el público tendrá la oportunidad de conocer la historia de Fermín, un sacerdote muy querido por los vecinos de La Isleta. Y es que la vida del joven cambiará por completo con la llegada de su primo a la localidad, pero no lo hará solo. Pues, llega con su mujer, Ana. Hasta aquí todo normal en la trama. Pero, ¿qué es lo que hace de esta historia una trama particular? ¡Te lo contamos!

Sinopsis de ‘Ella, Maldita Alma’

Al principio, Fermín y Ana comienzan estableciendo una relación bastante amena y amigable, pero poco tardan en darse cuenta de que la conexión que comparten es diferente. Una situación que ninguno de los dos se puede permitir. Y es que Fermín ha jurado dedicarle su vida a Dios y a la fe. Ella, por su parte, siente un compromiso personal con Isaac. Pues, su pareja la ayudó a escapar de su turbulento pasado.

Ambos deberán luchar contra sus sentimientos si quieren mantener el orden y la paz de sus seres queridos. Pues, Isaac es una persona muy importante para los dos. Sin embargo, en temas del corazón, hay veces en las que poco se puede hacer. Una trama que combina, a su vez, las historias secundarias de los vecinos de La Isleta.

¿Cuántos capítulos tiene ‘Ella, Maldita Alma’, la serie de Telecinco?

Tal y como se ha comunicado, la serie realizará su gran estreno este próximo 18 de junio. A partir de las 23:00h, hora antes en las Islas Canarias, los espectadores de Telecinco podrán ver en exclusiva el primer episodio de Ella, Maldita Alma. Asimismo, el primer capítulo también estará disponible en la plataforma de Mediaset Infinity, del grupo de comunicación.

Teniendo esto en cuenta, cabe señalar que la serie se emitirá de manera semanal. Cada jueves, Telecinco emitirá un nuevo capítulo en horario prime time. Una labor que ejecutará durante un par de semanas. Pues, la producción española se presenta con un total de 9 entregas en su primera y única temporada. Por lo tanto, es una historia autoconclusiva.