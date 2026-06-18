Cancelan los Reggaeton Beach Festival 2026: cómo recuperar el dinero de las entradas paso a paso

El Reggaeton Beach Festival (RBF), considerado el mayor festival de música urbana en España y uno de los más populares de Europa, ha cancelado su gira prevista para el verano de 2026 en territorio nacional. La decisión afecta a todas las sedes anunciadas (entre ellas Madrid, Barcelona, Alicante, Tenerife, Mallorca, Santander y Nigrán) y deja a miles de asistentes a la espera de instrucciones sobre la devolución de sus entradas.

La organización del festival había mantenido durante meses la promoción activa de la edición 2026, llegando incluso a anunciar una expansión internacional del proyecto tras la incorporación de nuevos socios empresariales a principios de año.

Sin embargo, según la información, la gira española ha quedado finalmente cancelada de forma completa, sin que hasta el momento se haya detallado públicamente un comunicado oficial amplio que explique los motivos de la suspensión ni el calendario exacto de reembolsos.

Este tipo de situaciones no son nuevas en la trayectoria del festival, que en ediciones anteriores ya ha enfrentado problemas organizativos, cambios de recinto e incluso cancelaciones puntuales en algunas ciudades.

¿Qué pasa con las entradas vendidas?

La principal preocupación de los afectados es el dinero de las entradas. En estos casos, la normativa habitual en eventos musicales y la política de compra del propio festival establecen que, cuando un espectáculo se cancela, el organizador está obligado a ofrecer la devolución del importe.

En el caso del RBF, la propia política de compra indica que:

La cancelación debe comunicarse por web y correo electrónico a los compradores.

a los compradores. El usuario puede solicitar la devolución del dinero dentro del plazo establecido .

. En general, los reembolsos se tramitan en un plazo aproximado de entre 3 y 15 días hábiles desde la solicitud, dependiendo del método de pago.

Además, en caso de cancelación total del evento (como ocurre en este caso), el comprador puede elegir entre la devolución del dinero o, si la organización lo ofrece, el cambio por otra fecha o evento alternativo.

¿Cómo recuperar el dinero?

Aunque cada plataforma de venta puede tener matices, el proceso general para solicitar la devolución suele ser el siguiente: