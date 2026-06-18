Siete obras de Picasso por 30 millones de euros: estas son las cifras que espera alcanzar el último lote subastado del artista

Pablo Picasso (1881 – 1973) fue un revolucionario de la historia del arte, cofundador del cubismo junto a Georges Braque. Su obra constituye uno de los legados artísticos más importantes del siglo XX y contribuyó decisivamente a transformar la historia del arte. Cada vez que un Picasso sale a las subastas, el mundo aguarda a ver cuán imponente será el valor de las piezas que llevan su firma. En los próximos días, siete de sus obras saldrán en subasta en una venta conjunta, que ya está dando que hablar con las estimaciones de valor de las que hablan los expertos. Sólo que para saber su precio real tendremos que esperar hasta finales de este mes.

Ha sido la histórica galería de Sotheby’s en Londres la encargada de sacar a subasta este importante lote. Desde luego, ya tienen experiencia llevando las obras del artista a lo más alto de las pujas. Bajo su dirección, el pasado mayo una obra de Picasso alcanzó los 42 millones en una jornada histórica, donde la casa de subastas llegó a recaudar 260 millones de euros. Aunque su récord absoluto lo sigue ostentando el cuadro de Femme à la montre, donde el pintor retrató a su musa Marie-Thérèse Walter en 1932. Alcanzó un total de 129 millones de euros, convirtiéndose en la segunda obra más cara del artista.

Estas son cifras estratosféricas, pero tampoco resultan desdeñables los 30 millones de euros en los que se han tasado las estimaciones de venta de este lote de siete obras de Picasso. El lote formará parte de la subasta celebrada el 24 y 25 de junio dentro de la subasta Masterpieces from the Lewis Collection.

Picasso no será el único gran artista del lote, ya que las obras comprendidas dentro de la colección de Lewis destacan piezas de Gustav Klimt, Egon Schiele, Amedeo Modigliani, Gustave Caillebotte, Francis Bacon o Lucian Freud. En definitiva, algunos de los artistas de la pintura moderna más importantes de los últimos 150 años.

Siete piezas entre cinco etapas

Las obras que salen a subasta son siete composiciones diferentes que el artista realizó entre 1899 y 1961. Situándonos en la cronología artística de Picasso, en este periodo de tiempo Picasso atravesó cinco etapas creativas fundamentales. Partió de la melancolía pictórica de la etapa azul para converger entre los tonos pastel que iluminaban el ideario artístico y circense de su etapa rosa . Poco después, la influencia del arte africano en la obra del artista daría paso a la Época Negra o Protocubismo, derivando en el cubismo en sus fases analítica y sintética, y el neoclasicismo y surrealismo.

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En esta muestra, sin embargo, el propio Thomas Boyd-Bowman, encargado de la subasta, destacó el potente carácter biográfico de sus obras, tal y como recogió la Agencia EFE. Así se pueden observar dibujos inéditos del artista, donde aparece un retrato de su amigo Ángel Fernández de Soto de 1899, escenas mitológicas, composiciones a carboncillo o la imagen de Dora Maar (una de sus amantes más conocidas) y dibujos que corresponden a su última etapa como artista.

Tête de femme, otra de las obras de la muestra, también es de especial importancia en la evolución hacia el cubismo del artista. Pintó este cuadro en 1921, cuando ya había consolidado buena parte de su lenguaje cubista. Otro punto a destacar es que la pieza supone la antesala y preparación de Picasso para la obra Tres mujeres en la fuente, por lo que el valor estimado de esta pieza estaría actualmente entre 2 y 3,5 millones de euros.

Cabe destacar que este cuadro de Dora Maar ha sido catalogado por la propia casa de subastas como la joya de las piezas de Picasso. Solo esta obra esperan que alcance un valor de entre 12 y 18 millones de euros, lo que equivale a casi la mitad de la suma que se pretende obtener por todo el lote de sus obras.