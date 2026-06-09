Última hora de Marta Peñate tras su positivo en una prueba de embarazo: «No está evolucionando bien»

No es ningún secreto que Marta Peñate, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las comentaristas de realities más queridas de nuestro país. Desde que se dio a conocer por su participación en Gran Hermano 16, la canaria ha participado en diversos formatos de Telecinco, como es el caso de La isla de las tentaciones y Supervivientes, en los que no ha pasado desapercibida. A pesar de tener una trayectoria brillante en televisión, lo cierto es que, desde hace varios años, Marta Peñate no está pasando por su mejor momento a nivel personal. Aunque conoció al amor de su vida, que es Tony Spina, y tuvo la oportunidad de casarse con él en Honduras, hay un sueño que todavía no han logrado cumplir: el de ser padres.

En una ocasión estuvieron a punto de conseguirlo, después de que la canaria diese positivo en un test de embarazo. A pesar de todo, quisieron ser precavidos y menos mal que lo fueron, puesto que, en una de las ecografías, descubrieron que el embrión no tenía latido. Aunque quisieron mantener la calma en todo momento hasta que pasaran los tres meses, esta noticia fue un durísimo golpe para la pareja. Aun así, no cesaron en sus intentos por conseguir ese anhelado embarazo. En las últimas semanas, Marta Peñate se sometió a una nueva transferencia. En un primer momento, los test de embarazo que se realizó dieron negativo, pero cuando fue a hacerse la prueba de sangre, el resultado fue positivo. Por lo tanto, tanto ella como Tony Spina se quedaron profundamente descolocados.

A pesar de todo, quisieron tirar de cautela para evitar falsas ilusiones. «Ha dado beta en sangre de 34», comentó la canaria a sus seguidores. Es decir, se trata de un positivo, pero muy bajo e indeterminado en cuanto a implantación y desarrollo del embrión se refiere. Aun así, volvió a hacerse otra prueba en sangre y, aunque la beta subió, parece que no fue lo suficiente.

De ahí que los doctores hayan optado por retirarle la medicación. «No está evolucionando bien», comentó Marta Peñate en sus redes sociales. Lejos de que todo quede ahí, añadió algo más: «Hay que ver cómo va la analítica (…) Me han quitado la medicación. Ahora hay que esperar a que lo vaya expulsando». Será el viernes cuando le repitan la prueba y, a buen seguro, puedan tener más detalles sobre lo que le está sucediendo.

«No tengo ni idea de por qué sigue subiendo la beta. No descarto que sea un embarazo ectópico… Hay que esperar», aseguró la ganadora de la primera edición de Supervivientes All Stars. «Obviamente me quitan la medicación porque descartan que el embarazo vaya bien, al tener tan baja la beta… Aunque hay casos», continuó explicando.

Y añadió: «Hay muchas mujeres que me han escrito diciendo que su embarazo evolucionó. Supongo que no será evolutivo del todo. La beta tendría que estar en 200 y está en 175. Hago caso a lo que dice mi doctora». Dadas las circunstancias, y después de todo lo vivido, Marta Peñate se niega a adelantarse a los acontecimientos: «Ahora mismo, como no he solucionado este problema, tampoco me estoy planteando nada. Estoy a la espera, pensando», hizo saber a sus seguidores de Instagram.