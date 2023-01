U2 lanza una nueva versión de ‘With or without you’, uno de sus mayores éxitos

Pasan los años y U2 sigue sorprendiendo a sus fans. El grupo originario de Irlanda tiene todo preparado para que el próximo 17 de marzo vea la luz Songs Of Surrender, su esperado nuevo disco, siendo uno de los discos más esperados del año.

Se trata de un disco en el que los integrantes de U2 han reversionado 40 de sus canciones más icónicas, reinventándolas para el año 2023 en sesiones de grabación y producción que la banda irlandesa llevó a cabo durante los últimos dos años.

A través de Songs Of Surrender, los integrantes de U2 han dado una nueva vida a las canciones con las que han hecho historia a lo largo de su carrera de más de cuatro décadas, en algunos casos incluso, han llegado a modificar las letras. No obstante, antes de su lanzamiento tenían otra sorpresa preparada para sus fans.

With Or Without You is out now. Songs Of Surrender, coming March 17, 2023. https://t.co/lb2yfpA1ld

«Most of our work was written and recorded when we were a bunch of very young men. Those songs mean something quite different to us now … pic.twitter.com/UITg9vAubX

— U2 (@U2) January 27, 2023