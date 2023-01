U2 anuncia el lanzamiento de un álbum recopilatorio de sus mayores éxitos

Todos los grandes artistas cuando llevan muchos años en activo lanzan uno o incluso varios álbumes recopilatorios en algún punto de su carrera. U2 tienen tanta historia que suman hasta un total de siete de estos.

El 17 de marzo de 2023 uno más de ellos se sumará a esta larga lista. Songs Of Surrender es el nombre que llevará el nuevo disco recopilatorio de la mítica banda. 40 canciones formarán el tracklist del disco siendo estas algunos de los mayores éxitos de los irlandeses. Junto con el anuncio, han lanzado Pride (In The Name Of Love), original de 1984. Aunque no son las versiones tal cual sonaban hasta el día de hoy.

Songs Of Surrender. March 17, 2023. Pre-order the album and listen to ‘Pride’ now. https://t.co/e6GMdOLrR6 pic.twitter.com/iOh4ku7w6q — U2 (@U2) January 11, 2023

El grupo ha explicado en el anuncio que las canciones han sido “reimaginadas y regrabadas”. U2 han intentado mantener la esencia original de estos clásicos, pero intentando aproximarlos lo más posible a un sonido actual. The Edge, el teclista del grupo, lo ha explicado así: “Cuando una canción se vuelve exitosa, siempre se asocia a alguna voz en particular. No me puedo imaginar Tangled up in blue sin el timbre de Bob Bylan o All the time in the world sin la voz única de Louis Armstrong. La mayoría de ellas fueron escritas y grabadas cuando éramos un puñado de hombres jóvenes. Algunas crecieron junto a nosotros, otras no. Pero no hemos perdido la pista que nos llevaba a escribir estas canciones en los primeros años. La esencia de esas canciones sigue en nosotros”.

La siguiente que se podrá escuchar es la nueva versión de Beautiful Day, perteneciente al álbum All That You Can’t Leave Behind del año 2000. Este es sin lugar a dudas uno de los grandes éxitos de los irlandeses, su canción más conocida entre el público general y ganadora de numerosos premios. La última canción inédita que se pudo escuchar antes que estas fue Your Song Saved My Life, perteneciente a la banda sonora de Sing 2 de 2021.

La idea de nombre del recopilatorio (Songs Of Surrender) viene probablemente de Bono, que ha estado realizando una gira en solitario con un nombre similar. Bono: Stories Of Surrender ha sido a la vez un libro de sus memorias y un tour de presentación de las susodichas que ha unido palabras y canciones.