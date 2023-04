‘Tu cara me suena’ anuncia los invitados de hoy para la Gala 5

Tu cara me suena regresa un viernes más a Antena 3 para ofrecer a los espectadores de la cadena una nueva gala del popular talent show. Una nueva emisión donde los nueve concursantes tendrán que ponerse bajo la piel de nuevos artistas y luchar por conquistar al riguroso jurado con sus imitaciones.

Con el paso de las semanas, cada vez es más el nivel de dificultad que se juega en el concurso. Nuevos retos donde los participantes persiguen un mismo objetivo: alzarse con el primer puesto. Por ello, a partir de esta noche a las 22:00 horas, el público podrá disfrutar al completo de la Gala 5 de Tu cara me suena. Un nuevo programa que llega también con invitados estrella.

Abraham Mateo

Tal y como se pudo presenciar la semana pasada, Merche revolucionó el plató del programa al mostrar su lado más ochentero. Poniéndose bajo la piel del Rick Astley, la artista estuvo arrolladora con su imitación del tema Never gonna give you up. Una puesta en escena absolutamente espectacular con la que no solo dejó sin palabras al jurado de Tu cara me suena, sino también al público.

Sin embargo, y tal y como se dictaminó en la última gala, la concursante tendrá que imitar a Ana Mena, pero no lo hará sola. El tema escogido para lo ocasión no es otro que el último hit de la malagueña con Abraham Mateo, Quiero decirte. Por ello, y al tratarse de una colaboración, la participante defenderá la canción junto al mismísimo Abraham.

Paula Púa, invitada de Tu cara me suena 10

El programa cerrará la gala de la mano de una invitada de lujo, Paula Púa. La artista es conocida por ser cómica de stand-up y guionista. Una trayectoria profesional que la ha llevado a trabajar en programas de televisión como Todo es mentira o Zapeando, así como a a presentar los Premios Feroz de 2022.

Ahora, llega a Antena 3 para ponerse a prueba con su imitación de una de las artistas españolas más sonadas del momento, Aitana. Una actuación que realizará junto al tema de En el coche y con la que promete dejar al jurado con la boca abierta.