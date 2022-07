Trueno comparte un adelanto de ‘Un paso’, su canción con J Balvin

Trueno lo ha vuelto a hacer. Desde que el artista lanzó su disco Bien O Mal, las canciones de su repertorio se han convertido en la banda sonora de sus millones de fans. Pero aún quedaba un misterio acerca de su nuevo disco, la canción Un Paso, que aún no ha visto la luz.

Y es que el argentino parece haberse guardado lo mejor para el final, ya que ha desvelado ahora la sorpresa que acompañaba a este tema. Se trata de una colaboración con J Balvin que va a ver la luz muy pronto. Aunque no ha desvelado fecha de estreno, todo apunta a que será esta semana o, como muy tarde, la que viene

Por otro lado, el artista ha compartido un vídeo en redes sociales en el que aparece interpretando uno de los versos que dan vida a este tema, que sin haber visto la luz ya es todo un éxito en las plataformas digitales a nivel mundial.

UN PASO @JBALVIN nos fuimos al garetee 🇨🇴🇦🇷 — TR1 ⛈ (@TruenoOficiaI) July 12, 2022

«Si la gente me pide reggaetón se lo doy, mi barrio me hace ser quien soy», dice el argentino en la letra de Un paso. Mientras que: «De una vuelta por Colombia vas a saber que estoy, pai, no voy a perder hoy», es la letra que continúa J Balvin.

Esta noticia ha pillado por sorpresa a los seguidores de ambos artistas, que no esperaban que iban a disfrutar de una unión musical entre ellos este verano. Desde entonces, millones de personas están suplicándoles que no tarden demasiado en lanzarla, para que se convierta en uno de los hits de este verano.

No obstante, de momento habrá que esperar para ver cómo suena esta canción que Trueno tenía guardada en secreto, Aunque no es ningún secreto que va a convertirse en candidata a una de las canciones más escuchadas de los próximos meses.