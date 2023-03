‘Las tres puertas’: Máximo Huerta desvela el verdadero motivo por el que no ha sido padre

Máximo Huerta ha acudido a Las tres puertas, el programa de entrevistas de RTVE que se emite en La 2, para hablar con María Casado sobre su nueva vida. Ahora mismo vive en Buñol (Valencia), ya que abandonó Madrid para cuidar de su madre. La presentadora se encuentra embarazada y el escritor ha halagado su aspecto. Tras este comentario, ella le ha preguntado que si no había querido ser padre él mismo.

“Me parece una responsabilidad porque ahora es un bebé, pero luego será un adolescente y luego irá a la universidad y me parece una responsabilidad enorme ser padre… Lo de educar no me pone y eso que yo quería ser maestro”, ha respondido Máximo. “Yo sé que hubiera sido un buen padre, pero ya sería un padre muy viejo”, ha añadido. “Yo tendré a Daniela con 45 y es una maravilla”, le ha animado la conductora del programa. “Pues me da un poco de envidia, mira qué sonrisa”, ha comentado cálidamente el nuevo librero.

El presentador y escritor Máximo Huerta recuerda su breve paso por la política y reflexiona sobre cómo lo vivió. También habla sobre la enfermedad de su madre. #LasTresPuertas 🔗 https://t.co/IM9OvS3o5I pic.twitter.com/VFOPe2bJ5S — La 2 (@la2_tve) March 1, 2023

El principal motivo de la mudanza a su pueblo natal ha sido el de cuidar de su madre que sufre demencia. En Las tres puertas, ha confesado que es duro, pero que se siente a gusto con ese nuevo modo de vida. “Me salí del programa que presentaba en La 1 por la pandemia, pero regresé a mi casa, nunca dejaré de agradecer ese gesto”, ha revelado. Sobre su madre ha contado que “me tiene a mí, aunque a veces no sepa que soy yo. A veces no le puedo calmar el dolor. No hay opción cuando la cabeza ya se ha ido”.

Máximo Huerta ha narrado el episodio que le ocurrió durante las últimas Campanadas. “Cuando comenzó el 2023 mi madre me dijo ‘qué pena que mi hijo no esté aquí’. Se fue a la cocina y me llamó yo estaba en el salón, le cogí el teléfono y le conté que estaba en una fiesta. Es mejor mentir”, ha explicado el escritor. “Cuando volvió me dijo ‘Rafa, porque para ella soy su hermano, está en una fiesta, pero está bien’… He sido su cuidador siempre”, ha revelado sobrecogido por la emoción.

El fundador de La librería de Doña Leo ha contado triste cuáles son sus sentimientos al convivir con la enfermedad de su madre: “Tengo la ayuda de mi pareja, voy a la psicóloga, tengo buenas amigas y buenos colegas que me rodean y me sacan para respirar, pero te sientes mal. Como cuidador piensas que se va a ir en ese rato que tú no estás”. Sin embargo, ha asegurado que no cambiaría nada porque quiere estar con ella y se encuentra muy cómodo. “En Madrid hay mucho ruido, y ahora me molesta. La vida la he gastado, el pueblo me da paz y estoy mejor”, ha confesado en Las tres puertas sobre su nuevo estilo de vida.