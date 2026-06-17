‘Toy Story 5’: ¿tiene escena postcréditos?

No es ningún secreto que uno de los estrenos más esperados de este 2026 es, sin lugar a dudas, Toy Story 5. Los pequeños —y no tan pequeños de la casa— tenían muchísimas ganas de ver qué ocurría con los juguetes más famosos de nuestra infancia. Debemos recordar que la primera película se estrenó en 1995, una época en la que los teléfonos fijos eran el centro de comunicación de la gran mayoría de hogares en nuestro país y los ordenadores de mesa comenzaban a llegar a nuestras vidas. Ahora, más de 30 años después, la realidad es muchísimo más diferente, puesto que los smartphones y las tablets se han convertido en protagonistas absolutos en la forma de relacionarnos con los demás.

Por lo tanto, los creadores de esta quinta película tenían un gran reto por delante, como es el de tomar conciencia de la realidad de las nuevas generaciones. Así pues, la apuesta principal no es otra que mirar de frente a ese innegable auge de las tecnologías en la infancia, lo que provoca la posibilidad de que exista cierta reflexión no solamente en los más pequeños, sino también en adultos. Como no podía ser de otra manera, con este escenario, es más que evidente que Woody, Buzz Lightyear y el resto de juguetes tendrán un gran reto por delante. Ahora bien, la película que ya se ha estrenado en cines, ¿tiene escena postcréditos? ¡Te lo contamos todo, pero ten cuidado, PODRÁS ENCONTRAR SPOILERS!

¿Hay escena postcréditos en ‘Toy Story 5’?

La respuesta es sí. En este caso, amplía una de las cuestiones más llamativas del filme al mostrar qué sucede con el ejército de Buzz Lightyear que aparece en la historia. Se trata, a su vez, de un epílogo donde se muestra el destino de varios juguetes. Por lo tanto, en lugar de dejar ese detalle como parte de la aventura principal, utiliza la escena final para darle un cierre mucho más emotivo e, incluso, amplio. Aunque esta escena postcréditos no cambia el final del filme, sí que supone un auténtico regalo para los más fieles seguidores de esta saga.

¿Qué podemos ver en esa escena postcréditos?

Muestra a un niño sentado solo durante el recreo en el colegio. La sensación es de aislamiento hasta que, de pronto, uno de los juguetes de Buzz Lightyear cae del cielo y, directamente, llega hasta sus manos. Después, otros juguetes comienzan a aparecer en distintos puntos del colegio. Uno a uno, llegan a manos de otros niños como si hubiesen encontrado nuevos dueños.

La secuencia muestra cómo cada juguete acompaña a un niño distinto. Es más, uno de los maestros se queda con uno de los Buzz, como guiño a esa idea central de la saga. ¿A qué nos referimos, exactamente? Los juguetes no solamente pertenecen a la infancia, puesto que también pueden ser compañía, recuerdos y mucha emoción en cualquier etapa de la vida. ¡Y no es para menos!

Lejos de que todo quede ahí, más allá de la escena postcréditos, al final de Toy Story 5 se puede escuchar la canción I Knew It, I Knew It, interpretada por Taylor Swift. Un proyecto que ha sido grabado especialmente para la película. Una decisión de lo más acertada, puesto que logra conectar esa nostalgia de Toy Story con una de las artistas más reconocidas del momento.