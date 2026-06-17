Baleares entre las comunidades de España con la tasa más alta de solicitudes de eutanasia

Baleares ha sido en 2025 una de las comunidades con la tasa más alta de solicitudes de eutanasia, con 3,12 por cada 100.000 habitantes, por encima de la media nacional, situada en 2,61, según los datos facilitados por las comunidades y ciudades autónomas.

En España, un total de 565 personas recibieron la prestación de ayuda para morir en España durante 2025, una cifra equivalente al 0,13% de los fallecimientos registrados en el país, es decir, una de cada 750 muertes.

Desde la entrada en vigor de la ley, hace cinco años, 1.668 personas han ejercido este derecho en España. El balance provisional refleja también un aumento sostenido de las solicitudes: en total, se han registrado 3.716 solicitudes de ayuda para morir, 1.284 de ellas en 2025.

Estos datos provisionales de 2025 se han presentado este miércoles durante la jornada Cinco años de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia: Avanzando en derechos, organizada por el Ministerio de Sanidad.

El balance provisional muestra diferencias entre las patologías que motivan las solicitudes iniciales y aquellas asociadas a las prestaciones finalmente realizadas. Aunque las patologías oncológicas concentran el mayor número de solicitudes iniciales, con el 37% del total, las enfermedades neurológicas son la causa principal en las prestaciones efectivas, con el 46%.

Respecto a la distribución territorial de las solicitudes, Cataluña registró en 2025 la tasa más alta de solicitudes de ayuda para morir, con 6,14 por cada 100.000 habitantes, por encima de la media nacional, situada en 2,61. Tras Cataluña, las tasas más elevadas se registraron en Navarra, con 5,41 y en el País Vasco, con 5,13. También se situaron por encima de la media La Rioja, con 3,67 por cada 100.000 habitantes; Baleares, con 3,12; Cantabria, con 3,03; Asturias, con 2,96; y Canarias, con 2,66.

El 83% son mayores de 60 años

En cuanto a la comparativa internacional, la prestación en España se mantiene en niveles significativamente inferiores a los de otros países con marcos legales similares. Mientras que en España la tasa de mortalidad por ayuda para morir es del 0,13%, en Países Bajos alcanza el 5,96%, en Canadá el 5,10% y en Bélgica el 4%.

El 83,9% de las personas que recibieron la prestación tenían más de 60 años. Además, el 51% la recibió en un hospital y el 35% en sus domicilios, mientras que el 14% restante lo hizo en centros sociosanitarios. En el 98% de los casos fue administrada por un equipo sanitario.

Por su parte, un total de 374 procesos (el 31,5 %) acabaron con el fallecimiento de la persona solicitante durante la tramitación. En estos casos, el 61% correspondía a patologías oncológicas. La mayoría de estos fallecimientos, 277, se produjeron antes de la emisión del informe de la Comisión de Garantía y Evaluación, con un tiempo medio de 32,7 días desde la solicitud y una mediana de 18 días.

Los 97 fallecimientos restantes tuvieron lugar una vez emitido el informe favorable de la Comisión de Garantía y Evaluación. En estos casos, la persona solicitante ya contaba con una resolución favorable y podía acordar o aplazar la fecha de realización de la prestación, pero falleció antes de que esta se llevara a cabo. En este grupo, el tiempo medio desde la solicitud fue de 104,9 días y la mediana de 69 días.