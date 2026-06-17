Pablo Motos confiesa cómo se encuentra Ilia Topuria tras su primera derrota y qué le dijo en el hospital

El presentador de El Hormiguero ha querido contar en la noche del martes cómo vivió el combate de su amigo Ilia Topuria contra Justin Gaethje, contra el que el hispano georgiano perdió de una forma muy contundente e inesperada. Pablo Motos viajó durante el fin de semana hasta Washington para acompañar a su amigo y asistir al combate, que se celebró en la madrugada del domingo al lunes. El valenciano tuvo el tiempo justo para ir allí y regresar para estar en la noche del lunes al frente del programa, teniendo tiempo de acompañarle en los peores momentos, puesto que le acompañó al centro médico al que fue trasladado una vez terminó el combate. En la noche del lunes, Motos no dijo nada acerca de este tema, pero en la del martes 16 de junio sí que quiso contar lo ocurrido y explicar cómo se encuentra su amigo.

Tras la entrevista con los actores Zendaya y Tom Holland, llegó el momento de la tertulia de actualidad de los martes, donde Rubén Amón no tardó en sacar el asunto y preguntarle directamente. Recordemos que, aunque acudía como favorito a revalidar su título de campeón de la UFC, Topuria recibió un severo correctivo, llegando a tener la cara completamente ensangrentada y la visión en los dos ojos afectada. Unas lesiones por las que su hermano decidió ‘tirar la toalla’ y parar el combate, aunque el luchador pretendía seguir incluso sin poder ver bien a su rival.

«He estado con Ilia, está bien, lleva una avería seria. Lleva fracturas en los orbitales y la nariz. Cuando tienes una fractura en el ojo, el ojo se mete hacia dentro y pierdes toda la visión y eso se inflama mucho, por eso tenía la cara tan inflamada. Se inflama para no sangrar más. Es un recurso que tiene el cuerpo humano», así explicaba las lesiones que se pudieron ver en televisión.

Según ha contado el presentador, los problemas para Topuria comenzaron en el primer asalto, cuando recibió el primer golpe en la cara que ya le provocó no ver «por el ojo derecho». Su reacción fue continuar y se adaptó al momento para empezar «a pelear del lado izquierdo y le pasó lo mismo». Esos golpes tan acertados de Justin Gaethje le dejaron casi sin visión: «Hizo dos asaltos ciego», aseguraba Motos sobre su amigo.

Así está Ilia Topuria dos días después de su derrota en la Casa Blanca

Motos, que apenas pudo estar con él durante unas horas, pudo hablar con el luchador en la mañana del martes y saber su estado. «Esta mañana le estaban haciendo las curas y no podía abrir bien los ojos. Entonces le digo una forma de quitarse los mocos sin tocar la nariz porque está eso todavía que no se puede tocar y me dice: ‘Hombre, Pablo, ¿qué tal, cómo estás?’, y me dice: ‘Bueno, mejor que yo estás’. Está gastando bromas», apuntaba.

Pese a que ha sido un duro golpe, Ilia Topuria ya está pensando en volver al octógono y reponerse de estas lesiones, algo que le dejó claro con la siguiente frase: «Los campeones, cuando nos caemos, nos caemos fuerte». Es por eso que Motos tiene claro que su amigo «está mirando hacia el futuro» y ya le ha dicho «que quiere la revancha en España» contra Gaethje.