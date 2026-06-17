Daniela, hija de Joaquín Sánchez, confirma su relación con Antonio Cordero: su edad y de dónde es

Hace unos meses, Daniela Sánchez, hija de Joaquín Sánchez y Susana Saborido, se sinceró sobre su vida amorosa en una entrevista con Nacho Pla. De esta forma, confirmó que estaba «sola, solísima» después de romper con su novio el verano pasado después de tres años de relación sentimental: «Le quiero mucho todavía, pero se acabó», comenzó explicando. Y añadió: «Jugaba en la cantera del Betis», explicó. Unos meses más tarde, la andaluza llegó a ser relacionada con el jugador del Real Betis Balompié, como es el colombiano Nelson Deossa, tras ser vistos de fiesta en alguna ocasión. A pesar de todo, ninguno de los dos confirmó la información, ni tan siquiera en redes sociales evidenciaban algún tipo de vínculo amoroso. Recientemente, el periodista Javi Hoyos ha confirmado que la hija de Joaquín Sánchez tiene una nueva ilusión, y que se trata de Antonio Cordero, jugador del Cádiz Club de Fútbol.

«Desde hace tiempo dejan pistas en las redes, fotos en el mismo sitio, cenas en el mismo restaurante. Esto es de primero de influencer», comenzó diciendo el también presentador de televisión en sus redes sociales. Y añadió: «Un salsero me ha pasado fotos de los dos juntos y personas cercanas a ellos me confirman que tienen un romance». Todo ello mientras compartió las imágenes que le habían hecho llegar, en las que se podía ver a la pareja haciéndose un selfie, disfrutando de unas vacaciones juntos. De hecho, en los últimos días, Daniela Sánchez y Antonio Cordero publicaron ciertas fotografías de su escapada. Desde la visita a Siam Park, en Costa Adeje, al sur de Tenerife, hasta ser testigos de cómo la hija de Joaquín Sánchez y Susana Saborido se despedía de la isla después de haber disfrutado de unos días de ensueño.

Poco después de que Javi Hoyos hablara de esta relación, el futbolista no dudó un solo segundo en publicar la primera foto junto a Daniela Sánchez en sus redes sociales, y lo hizo con el siguiente mensaje: «No está mal el plan». Antonio Cordero, conocido en el mundo del fútbol como Antoñito, compartió una serie de fotografías de sus vacaciones en Tenerife.

De esta forma, sus seguidores pudieron ver los atardeceres y los paseos por la isla que disfrutó durante estos días, pero también los entrenamientos que llevó a cabo en el gimnasio. Aun así, la fotografía que más llamó la atención de este carrusel fue, sin duda, la última. ¿El motivo? El futbolista aparece junto a Daniela Sánchez. Un gesto que podría confirmar su relación sentimental.

Quién es Antonio Cordero, la nueva ilusión de Daniela Sánchez: su edad y de dónde es

El joven, nacido en Jerez de la Frontera, cumplirá 20 años el próximo mes de noviembre. Es futbolista de Segunda División y juega como extremo izquierdo. Fue en enero cuando empezó a jugar en el Cádiz Club de Fútbol, donde tiene contrato hasta este mes. Este movimiento se hizo posible tras la cesión del Newcastle United, equipo donde tiene contrato hasta 2030. Pero no todo queda ahí, puesto que también juega con la Selección Española Sub 19.