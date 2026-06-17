‘El Hilo Verde’ de Toñi Moreno confirma a su invitado de hoy, miércoles 17 de junio

Canal Sur está de celebración este miércoles, 17 de junio. Tal y como han presentado de manera oficial, Toñi Moreno se vuelve a poner al frente de un nuevo formato de entrevistas. Bajo el título de El Hilo Verde, se trata de un encuentro televisivo donde, cada semana, la presentadora recibirá a un nuevo invitado. De esta manera, el objetivo es hablar con ellos, salir a la calle y acudir a esos lugares que les han marcado significativamente a lo largo de sus vidas. Un programa que promete priorizar las emociones, las anécdotas y esos recuerdos de los protagonistas. Todo ello siempre contado desde un tono ameno y cercano.

Con el estreno de El Hilo Verde, Toñi Moreno regresa a las producciones grabadas fuera del estudio. Un formato que en su momento le dio muchas alegrías, pero que dejó aparcado durante un tiempo. Asimismo, según han informado, el espectador no solo verá la entrevista principal del invitado. Al parecer, se mostrará el relato de una segunda persona, anónima, cuya historia presentará algún tipo de conexión con la contada por el invitado.

¿Quién es el primer invitado de ‘El Hilo Verde’, programa de Canal Sur?

Tal y como se ha podido saber, el encargado de inaugurar el programa es el mismísimo Antonio Orozco. El cantante es de origen catalán, pero siempre ha manifestado su profundo respeto y conexión con Andalucía. Y es que tiene raíces andaluzas por parte de familia. Por ello, y con este contexto en cuenta, el cantante recorrerá con Toñi Moreno algunos lugares importantes para él de Sevilla.

Y es que, la ciudad no solo le ha marcado a nivel personal, también lo ha hecho a nivel profesional. Así pues, tal y como se ha podido ver en el adelanto de la cadena, Orozco habla de aspectos profundos de su vida. En el 2024 sufrió una profunda depresión que le obligó a alejarse de los escenarios y de la música. Un duro momento del que hablará con sinceridad, al igual que lo que supuso para él la pérdida de su padre cuando tan solo era un adolescente.

Lejos de quedar aquí, Antonio Orozco hablará y reflexionará sobre su vida actual, su familia y sobre la influencia que las costumbres andaluzas han tenido en su música y su manera de ver la vida. Asimismo, el artista y la presentadora caminarán por la calle Betis, donde compró su primera guitarra; la Real Maestranza, donde dio uno de los conciertos más importantes de su carrera; y la Plaza de España, donde volverá a actuar este verano.

Por su parte, Toñi Moreno también viajará hasta Hospitalet de Llobregat con el objetivo de conocer al entorno cercano del artista. Familiares y amigos hablarán con ella en un encuentro íntimo y cercano. Sin lugar a dudas, un estreno que promete no dejar indiferentes a los espectadores y que, si todo va bien, marcará las noches de este verano del 2026.