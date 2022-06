‘Tierra amarga’, capítulo 89: Demir y Züleyha se dan una oportunidad

Tierra amarga, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta sorprendente historia.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 88 de Tierra amarga. De esta manera, podemos ver cómo Deimr ha ordenado que se recojan todos los carteles sobre las cartas que su padre, Adnan Yaman, se escribía con una mujer. Ahí queda claro que tenía un hijo secreto que podría cambiar su vida para siempre.

Züleyha, finalmente, ha recibido el alta hospitalaria. De un instante a otro, la señora Yaman ha recordado lo que sucedió en el bosque con Fikret, pero duda en contárselo a Demir. Lo que sí hace es sincerarse con Sevda al respecto. El sobrino de Ali Rahmet está feliz porque sus planes están saliendo a la perfección.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurre en el episodio 89 de ‘Tierra amarga’. Así pues, vemos cómo Sevda no tarda en acudir por sorpresa a la casa de Ümit, al saber que Demir se encuentra allí. La mujer quiere separarles de una vez por todas y, al ver que la doctora le da largas, se muestra de lo más contundente: “No soy tonta. Si me conocieras sabrías de lo que soy capaz”. Insiste hasta que termina marchándose.

Lo que ninguno de los dos esperaba es que iba a estar esperando a que Demir saliera. Éste lo hace tras sincerarse con la doctora, al hacerle saber que quiere romper toda relación con ella. Sevda no tarda en enfrentarse al hijo de Hünkar, y este responde visiblemente arrepentido: “Ya sé que ha sido un error, no me lo recuerdes”.

En la mansión de los Yaman, Züleyha se muestra agradecida con Sevda por haberse convertido en todo un apoyo para ella. Tanto es así que, tras hablarlo con Demir, le pide que se mude a la habitación de Hünkar. “Te lo mereces, hazlo por nosotros”, pidió la señora Yaman. Todo ello mientras Fikret traza un plan, con explosivos, con el que trata de acabar para siempre con la familia Yaman. ¿Lo logrará? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Tierra amarga’ en Antena 3 o ATRESplayer Premium.