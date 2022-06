‘Tierra amarga’, capítulo 88: Züleyha recuerda su lo sucedido con Fikret en el bosque

Es más que evidente que, con el paso del tiempo, ‘Tierra amarga’ se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega en Antena 3 y ATRESplayer Premium.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 87 de ‘Tierra amarga’. Así pues, somos partícipes de cómo Demir ha tomado una drástica decisión: está dispuesto a pedir el divorcio a Züleyha para poder comenzar una nueva etapa con Ümit. Cuando el empresario y la doctora regresen a Çukurova, van a intentar cumplir todos sus sueños.

El anuncio de Demir para quien calumnió a su padre es algo que ha llamado poderosamente la atención a los habitantes de Çukurova. Züleyha, por su parte, cree firmemente que su suegro no podía haber sido tan cruel. La joven, al cumplir con sus obligaciones como señora Yaman, se da cuenta de que Demir ha hecho varios cambios en los activos, beneficiando a sus hijos.

Demir quiere que el autor de las cartas dé la cara, pero a Züleyha no le convence su forma de actuar. 😒 #TierraAmarga13Jun Directo ▶ https://t.co/bq2Lamu6eA pic.twitter.com/7xx7JwaY0W — Tierra Amarga (@TierraAmarga) June 13, 2022

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 88 de ‘Tierra amarga’. Así pues, somos partícipes de cómo Demir ha ordenado que se recojan todos y cada uno de los carteles con las letras escritas con la caligrafía de Adnan Yaman. Fikret, que observa a su hermanastro de lejos y concierta ira, parece estar de buen humor.

Al fin y al cabo, parece que sus planes han comenzado a dar resultados. Y es que toda Adana ya está hablando de un supuesto nuevo hijo del señor Yaman. Finalmente, Züleyha ha recibido el alta hospitalaria. De un momento a otro, la joven ha recordado lo que realmente ocurrió en el bosque el día que desapareció.

Debido a las circunstancias, la señora Yaman no sabe si contárselo a Demir. Aun así, sí que se lo confiesa a Sevda. Todo ello mientras que Fikret se muestra realmente feliz por conseguir que toda Çukurova hable de ese hijo secreto de Adnan Yaman. Pero no todo va a quedar ahí, ya que su plan es ir a más. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Tierra amarga’ en Antena 3 y ATRESplayer Premium.