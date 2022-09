‘Tierra amarga’, capítulo 105: Fikret comienza a desconfiar de las intenciones de Hakan

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Tierra amarga se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante una historia que no está dejando indiferente a nadie. ¡Ni mucho menos!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 104 de Tierra amarga. De esta manera, somos partícipes de cómo Betül, poco a poco, va ganando muchas más posiciones en la familia Yaman. De hecho, en una cena, no ha podido evitar mostrar sus amplios conocimientos en cuanto a legislación se refiere.

Algo que dejó sin palabras a Züleyha. Esto ha provocado que los Yaman comiencen a confirmar muchísimo más en ella, sin tan siquiera imaginar cuáles son las verdaderas intenciones de la hija de Sermin. Recordemos que lo que quiere es hacerse con el control de la empresa, ya que está convencida de que es lo que le pertenece.

Demir no quiere irse de Çukurova sin su familia… ¿Qué pasará al final? 😯#TierraAmarga5Sep https://t.co/hDU7IVtgkM — Tierra Amarga (@TierraAmarga) September 5, 2022

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 105 de Tierra amarga. Todos siguen preocupados al no tener ningún tipo de noticias de Demir, algo que sigue aprovechando Betül para ganar mucho más poder en la empresa de la familia Yaman. Todo está saliendo tal y como había planeado.

Fikret y Fekeli están inmersos en la producción de la fábrica. El hijo de Adnan Yaman, a su vez, ha hecho saber a Çetin que no confía en absoluto en las intenciones de Hakan. Al fin y al cabo, los Yaman llevaban tiempo buscando un comprador para sus tierras y, de un momento a otro, él se ha mostrado tremendamente interesado.

Es algo que, inevitablemente, le hace desconfiar. Por si fuera poco, a las afueras de la mansión, se encuentran Züleyha, Betül, Sermin y Fekeli, entre otras personas. De un momento a otro, llega un paquete con una nota firmada por Demir. Le hace saber que está en perfectas condiciones, algo que alivia profundamente a Züleyha. ¿Cuánto durará esa felicidad? No te pierdas los próximos capítulos de Tierra amarga en Antena 3 y ATRESplayer Premium.