Tiago PZK sorprende con el lanzamiento de ‘Bemaste’

Tiago PZK ha sorprendido con Bemaste, su nuevo lanzamiento. El argentino se ha alejado de su estilo habitual para regalar una emotiva balada que formará parte de una nueva etapa musical para él y sus fans.

Su primer álbum oficial, Portales, fue lanzado el 22 de julio. Muchos meses después de su estreno, el cantante ha decidido darle una segunda vida y ha preparado una versión Deluxe del disco. Todavía se desconoce cuál podría ser su fecha de salida. Con el lanzamiento del primer single, probablemente haya nueva información sobre ella dentro de poco.

En Bemaste, Tiago PZK frena el ritmo y se aleja del reggaetón, el rap y el trap para brindar una imagen más intima de él y abrirse en canal. En esta balada que dedica a su novia, reflexiona sobre la fama y la importancia de que se le quiera por quién es realmente y no por ser un cantante famoso. “Tú me viste diferente a lo que ve el resto de la gente, quiero que te quedes para siempre y no te quieras ir de acá”, confiesa el argentino en el estribillo.

Esto es lo que escribía el artista sobre el single en su cuenta de Instagram: “Este tema lo considero la primera obra de mi carrera, conceptualmente y audiovisualmente desde mi corazón, no pongo expectativa alguna porque antes de que salga ya me llena haber sacado este tema y lo que significa para mí, no le pongan barreras al amor”. Con este mensaje, revela que el mundo está ante una etapa completamente nueva suya como cantante. Esto también se refleja en que ha borrado todas las publicaciones de su cuenta anteriores al lanzamiento de la canción.

El videoclip de Bemaste apuesta por la sobriedad y la sencillez. Este empieza con Tiago PZK completamente solo apoyado sobre un coche negro. Poco más tarde, se le pixela la cara y empieza a acercarse gente a pedirle fotos. Al final aparece una chica que se aproxima cuando el resto de personas se aleja y, al darle un abrazo, el vídeo deja de estar en blanco y negro y la cara del cantante deja de estar distorsionada. Esto hace referencia a que ella es la única que ve cómo es él realmente más allá de la fama.

Bemaste, el nuevo single de Tiago PZK, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Este formará parte de la edición Deluxe de su disco Portales.