The Weeknd ha comenzado el 2022 por todo lo alto. El artista canadiense acaba de lanzar su nuevo disco ‘Dawn FM’ y por si este lanzamiento fuera poco, ahora ha sorprendido a sus fans con un nuevo lanzamiento, los remixes de las canciones ‘Sacrifice’ y ‘Take a Breath’.

De esta forma, tras el lanzamiento de su nuevo disco, que está considerado una «experiencia sonora» y en el que ha contado con grandes colaboraciones de la talla de Tyler, the Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never y Jim Carrey, el artista ahora ha dado una sorpresa doble a sus fans, de la mano de Sweedish House Mafia y Agents of Time.

El artista canadiense se ha unido a ellos para lanzar los remixes de ‘Sacrifice’ y ‘Take a Breath’ y como era de esperar, el resultado ha sido espectacular, superando una vez más las expectativas de todos sus fans con cada uno de los temas.

and the end… then the beginning and then back to the end, beginning, end, beginning , end…. help https://t.co/QFc2IZ6PBY — The Weeknd (@theweeknd) January 13, 2022

El remixe ‘Sacrifice’ llega unto a Swedish House Mafia, y está lleno de un sonido de inspiración disco vintage que caracteriza a ‘Dawn FM’. Además, viene acompañado de un video musical menos espeluznante que el del tema original, en el que aparece la voz de Jim Carrie como locutor.

En este videoclip, The Weeknd se aleja de esa oscurisad y se traslada a una cancha de baloncesto cubierta, aunque también tiene algunos toques extraños, como cuando los bailarines de ojos blancos levitan alcanzando la euforia.

Por otro lado tenemos el remix de ‘Take My Breath’ de Agents of Time. El trío convertido en dúo italiano, aporta su toque Melodic Techno, que conserva el ritmo de la composición original, mientras juega con la letra de The Weeknd. Una mezcla de sonidos de lo más explosiva, que no ha dejado a nadie indiferente.