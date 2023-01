The Kid LAROI confirma la fecha de estreno de ‘The First Time’, su esperado álbum

El esperado álbum debut de The Kid Laroi ya tiene fecha de lanzamiento. Tras haberse convertido en uno de los artistas revelación de los últimos años, el joven artista de 19 años ya tiene todo preparado para el estreno de su primer disco, que verá la luz el próximo 19 de enero.

El pasado jueves, The Kid Laroi anunció el lanzamiento de su álbum, bajo el título de The First Time. Una noticia que compartió junto a un tráiler en el que se pueden escuchar 30 segundos de la canción, y además, reveló que su primer sencillo saldrá la próxima semana.

“Nunca olvidas la primera vez”, dice el artista estadounidense mientras los clips de él en la película aparecen en la pantalla, incluido uno de él saltando a una piscina. Un vídeo que como era de esperar, no tardó en volverse viral a través de las redes sociales.

En el vídeo, se hace una pausa antes de que se vea al artista arreglándose las uñas mientras dice: “La primera vez que te enamoras. La primera vez que te atrapan. La primera vez que sientes vergüenza. El primer beso real”, se puede escuchar decir al artista, sobre lo que parece ser un fragmento de una nueva canción.

Los vídeos muestran al artista estadounidense esposado, besando a una chica y fumando un cigarrillo. “LA PRÓXIMA SEMANA 1/19 déjame saber qué canción quieres”, escribió The Kid Laroi en su cuenta de Instagram. “No puedo creer que finalmente estemos haciendo esto”.

Todo apunta a que antes del lanzamiento de su nuevo disco, el artista el primer single de su esperado primer proyecto discográfico. Además, el anuncio también se ha producido varios días después de que The Kid Laroi fuera incluido como segunda línea del cartel del famoso festival Coachella de este año.