Este domingo se vivió un momento muy tenso en el plató de ‘Viva la vida’. Terelu Campos, cansada de ser el blanco de gran parte de las provocaciones de sus compañeros, ha dado un golpe sobre la mesa. La colaboradora ha estallado contra Ana María Aldón, dejándole muy claro que ya no permite ser un blanco fácil.

Todo empezó cuando Ana María Aldón recordó junto a sus compañeros lo complicado que fue su embarazo debido a la presión mediática de aquel momento. Y no solo eso, sino también por todos los comentarios negativos y críticas que tuvo que soportar.

Cuando se quedó embarazada, la colaboradora llevaba muy poco tiempo de relación con José Ortega Cano, y recibió acusaciones muy duras, a pesar de encontrarse en un estado delicado debido a su embarazo. Una etapa de su vida que Ana María Aldón recuerda con muy mal sabor de boca, como hizo saber a sus compañeros de ‘Viva la vida’.

Ana María ha explicado por primera vez que quiso dejar de vivir acosada por la presión mediática en sus inicios con Ortega Cano 😱 #VivaLaVida418 https://t.co/QOq3B0ql7c — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) July 4, 2021

El conflicto entre Terelu y la mujer del torero llegó cuando Emma García dio paso a un vídeo de todas las críticas que recibió Ana María en aquel momento. En ese vídeo, aparecía la hija de María Teresa Campos haciendo una parodia como si fuera ella la que estaba embarazada. Y aunque la colaboradora no dijo nada en aquel momento, una década después ha puesto el grito en el cielo.

Terelu Campos no entendió las quejas de su compañera tantos años después y no dudó en hacérselo saber. «He escuchado barbaridades en ese vídeo sobre ti… No me parece justo. Una está hasta el moño de ser el blanco fácil y hace muchos años tomé la determinación de no ser el blanco de nadie», dijo muy enfadada.

“No tengo nada que decir a Ana María. Absolutamente nada que decirle. Me ha sentado mal porque yo he escuchado ahí barbaridades» añadió visiblemente molesta con su compañera, tras haber dado más importancia a su broma que a las críticas tan duras que había recibido por parte de otras personas de la cadena.