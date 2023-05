Taylor Swift no para de sorprender a sus fans. La artista se encuentra recorriendo el mundo con su The Eras Tour, un reencuentro con sus seguidores muy esperado. Pero, eso no ha sido todo, la intérprete de Anti-Hero ha lanzado al mundo una nueva colaboración musical. Un trabajo que ha realizado con The National.

Los artistas mantienen una amistad muy cercana, la cual han trasladado al estudio. Cabe recordar que Aaron Dessner, uno de los fundadores, comenzó a trabajar con Taylor Swift para la producción y composición de sus últimos proyectos discográficos, Folklore y Evermore.

🎤| Taylor Swift and Aaron Dessner performing «The Great War» pic.twitter.com/iVv39rE8q3 — The Swift Society (@TheSwiftSociety) April 15, 2023

Además, Aaron Dessner volvió a aparecer entre los créditos de dos canciones del disco Midnights. Luego, como cantantes, han colaborado en el sencillo Coney Island, donde pusieron voz a un tema que ha conquistado al público desde el principio hasta el final. Ahora, la estadounidense le ha devuelto el favor a la agrupación y ha colaborado con ellos para un sencillo de su nuevo disco.

The National acaba de lanzar al mercado First Two Pages of Frankenstein, un proyecto que no ha dejado indiferente a nadie. De hecho, nadie sabía nada de esta colaboración entre los artistas hasta que el disco ha visto la luz. Un tema que ha sido presentado como The Alcott y donde las voces de Matt Berninger y Swift vuelven a fusionarse a la perfección.

Asimismo, parece que este tampoco será el último trabajo de ambos artistas. En el podcast Broken Record, Aaron Dessner habló sobre si se encontraba actualmente trabajando en nueva música con Taylor Swift. «Probablemente no soy completamente libre para contestar a esto. Hay un buen intercambio de ideas que se está produciendo», declaró. Unas palabras con las que dejó claro que hay música para rato.