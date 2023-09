Taylor Swift: se confirma cuándo llegará su película a los cines de España

Taylor Swift continúa siendo imparable. La artista estadounidense se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, y mientras su gira The Eras Tour se convierte en una de las más taquilleras de la historia, ha anunciado la fecha de estreno de la película de la gira a mundial.

Aunque en un principio se había anunciado que The Eras Tour Concert Film tan solo se podría ver en Estados Unidos, a través de sus redes sociales, la artista estadounidense ha revelado que la película de su gira llegará a los cines de todo el mundo.

«La gira no es lo único que estamos llevando a cabo en todo el mundo… ¡Estoy muy emocionado de contarles que la película del concierto The Eras Tour ahora llegará oficialmente a los cines de TODO EL MUNDO el 13 de octubre!», escribió Taylor Swift este martes en su cuenta de Twitter.

The tour isn’t the only thing we’re taking worldwide…….. 🌎 Been so excited to tell you all that The Eras Tour concert film is now officially coming to theaters WORLDWIDE on Oct 13! Tickets available now at https://t.co/Oyy6tFmfeV or on your local theaters website! 🩵 pic.twitter.com/rYJUpbHPJd

Con ese mensaje, se ha confirmado que Taylor Swift: The Eras Tour Concert Film llegará a todos los cines del planeta el próximo viernes 13 de octubre, incluidos los cines de nuestro país. Se trata de una película de 2 horas 45 minutos de duración, que comprende una gran parte de los conciertos realizados el verano pasado.

La proyección de la película servirá como consuelo para los fans de la artista estadounidense que anhelaban presenciar su espectáculo en nuestro país, y que debido a que Taylor Swift solo realizará un concierto en España, se quedaron sin entrada pues no tardaron en agotarse.

Sin embargo, los fans de la artista no se rinden, y muchos aún mantienen la esperanza de que cuando comience la etapa de su gira por Europa anuncie una nueva fecha en España, pues son muchos los que se quedaron sin entrada para poder asistir a su concierto en el Santiago Bernabéu.

The Eras Tour has been the most meaningful, electric experience of my life so far and I’m overjoyed to tell you that it’ll be coming to the big screen soon 😆 Starting Oct 13th you’ll be able to experience the concert film in theaters in North America! Tickets are on sale now at… pic.twitter.com/eKRqS8C7d1

— Taylor Swift (@taylorswift13) August 31, 2023