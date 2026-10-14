Tamara Gorro confirma que se desmayo en el plató de ‘Y ahora Sonsoles’: «Mis hijos no lo sabían»

Tamara Gorro ha roto su silencio después de que se publicara que sufrió un desmayo en pleno directo de Y ahora Sonsoles, el programa de Antena 3 en el que colabora. La influencer ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que confirma lo ocurrido, pero en el que, sobre todo, muestra su malestar por cómo ha salido a la luz. «Voy a hacer esta story por la puñalada que acabo de recibir. Pero no lo voy a hacer enfadada, no. Lo hago decepcionada. Lo hago con un poco de ansiedad», arranca, en un mensaje en el que no duda en señalar tanto a la revista que ha publicado la información como a la personas que, según ella, la ha filtrado, a la que califica de «traidora». Tamara reconoce que lo publicado «es cierto», pero insiste en que se trata de algo que ella no tenía por qué contar: «La salud es mía. Y solamente pedí una cosa: respetar mi recuperación».

Lo que más le ha dolido es que su familia se haya enterado así. «Mis hijos no lo sabían. Les dije que tenía que grabar otro programa», explica la colaboradora, que teme que sus hijos se enteren por otras personas y sientan que les ha mentido. Tampoco su abuela estaba al tanto de lo sucedido: «Mi yaya tampoco lo sabía». Por eso, no ha escatimado en calificativos para definir lo ocurrido: «¡Qué cutre, qué rastrero! No todo vale. Me parece indignante que se llegue hasta el límite». Y ha ido todavía más lejos, porque asegura que piensa emprender acciones legales: «Yo antes de decir algo públicamente, o vía judicial, si es que se puede, porque por supuesto lo voy a hacer, me gusta decirlo a nivel privado». De hecho, cuenta que ya se lo ha hecho saber a la revista a través de otra persona. «Les doy las gracias por no respetarme (…) por pasar la línea roja», lamenta.

«Gracias por respetar mi salud»

El vídeo va acompañado de un mensaje con mucha ironía dirigido a Diez Minutos: «Gracias por respetar mi salud y proteger a unos menores, lo único que pedí». «No por mí. A mí me pueden faltar al respeto, que tampoco lo permitiría. Pero hay personas a las que yo protejo», insiste Tamara, que avisa: «Yo no soy de las que se quedan calladas».

La revista ha sido la encargada de contar que la colaboradora se desmayó durante una de las emisiones del programa de Sonsoles Ónega el pasado 8 de octubre. La propia Tamara ya había explicado en ese plató que estaba atravesando un proceso de salud, aunque siempre ha preferido no dar detalles para proteger a sus hijos.

¿Qué enfermedad padece Tamara Gorro?

La influencer no ha querido dar detalles de cuál es el problema que está sufriendo desde hace meses, pero sí que ha querido ir contando a su ‘familia virtual’ -como llama a sus seguidores- que está pasando por momentos complicados. Fue el pasado mes de julio de 2026 cuando publicó una preocupante foto desde el hospital explicando que se había tenido que someter a una intervención, aunque sin dar detalles.

Desde ese momento la pareja de Cayetano Rivera pasó el verano más desconectada de las redes sociales y con un largo descanso de su trabajo como colaboradora de Y ahora Sonsoles. En septiembre todo parecían buenas noticias, puesto que anunciaba su regreso a televisión y mantenía el ritmo en todos sus negocios, pero esta noticia que ella misma ha confirmado deja claro que su situación sigue siendo complicada.

Desde Happy FM deseamos una pronta recuperación a Tamara Gorro.