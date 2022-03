El pasado viernes 11 de marzo tuvimos la oportunidad de disfrutar del primer programa de la segunda temporada de ‘El Desafío’. Se trata de uno de los formatos con más éxito de Antena 3, cuyo objetivo es retar a los famosos participantes para que se enfrenten a pruebas verdaderamente durísimas. En esta primera entrega, vimos cómo Raquel Sánchez Silva se hacía con la victoria tras haberse superado con la apnea.

En esa gala, vimos cómo Juan del Val, Santiago Segura y Tamara Falcó repetían como miembros del jurado de ‘El Desafío’. Por lo tanto, todo hacía presagiar que así iba a ser toda la temporada. ¡Pero nada más lejos de la realidad! Al final de este primer programa de esta nueva etapa, Tamara Falcó quiso compartir con sus compañeros una decisión que había tomado. ¿En qué consiste? En cerrar este capítulo profesional de su vida. ¡Dejaba su plaza libre como jurado!

❤️ @Tamara_Falco_ no podrá acompañarnos el resto de la temporada. ¡Te echaremos de menos! #ElDesafíoEstreno pic.twitter.com/0gEgik9dzY — El Desafío (@eldesafioA3) March 11, 2022

“Me ha costado mucho tomar la decisión”, reconoció la Marquesa de Griñón. De esta manera, dejaba claro que le resulta imposible compaginar las grabaciones del programa con su formación para ser chef. Lo cierto es que tanto la exigencia como el nivel del culinario proyecto han aumentado considerablemente, por lo que no podía hacer las dos cosas a la vez.

“Quiero pediros perdón a todos porque había dicho que sí a este segundo ‘Desafío’ pero estoy estudiando para ser chef. El curso intermedio es mucho más complicado de lo que yo me había imaginado y no soy capaz de compaginarlo todo”, expresó. Es entonces cuando confirmó lo que todos estaban imaginando: “Sintiéndolo muchísimo, esta temporada no voy a poder estar”.

¿Quién sustituye, a partir de ahora, a Tamara Falcó en ‘El Desafío’?

Como no podía ser de otra manera, Antena 3 tenía guardado un as en la manga. Y es que el equipo del programa no ha dudado un solo segundo en contar con uno de los rostros conocidos de la cadena de televisión. Estamos ante una auténtica experta a la hora de enfrentarse a desafíos. No podía ser otra que Pilar Rubio.

Desde luego que no hay mejor persona para poder evaluar a los participantes de ‘El Desafío’ que ella, ya que les va a entender como nadie. ¡En numerosas ocasiones ha estado en su piel! Además, Pilar Rubio no ha dudado en asegurar que, si tuviera que dar un consejo a los concursantes del programa, lo tiene claro: “Da igual quién gane, lo importante es dejar tu sello”.

Para la colaboradora de ‘El Hormiguero’, formar parte de esta nueva temporada de ‘El Desafío’ es una oportunidad única. Le encanta formar parte del jurado, pero también reconoce que es una responsabilidad enorme. Sea como sea, estamos completamente seguros de que va a hacer un papel verdaderamente excepcional. No te pierdas una nueva entrega de ‘El Desafío’, cada viernes a las 22:00 horas, en Antena 3.