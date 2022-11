Susanna Griso vuelve a abandonar ‘Espejo público’ y ella misma explica el motivo

Hace una semana, Susanna Griso abandonaba el plató de Espejo Público en directo. La presentadora se enteraba mientras grababa el programa que su tía había fallecido. Se trasladó rápidamente a Barcelona para despedirse de la que había sido una de las personas más importantes de su vida.

“Ayer fue un día muy complicado e intenso. Tuve que abandonar el programa para despedir en Barcelona a una tía muy querida y luego volver corriendo para una gala benéfica. Gracias por vuestro cariño”, expresaba la presentadora ante una audiencia extrañada por su ausencia.

Una semana después, la presentadora volvía a abandonar el programa, pero esta vez daba la razón de su salida antes de irse, lo hacía antes de la pausa publicitaria para evitar rumores y comentarios equivocados como la vez pasada: “Aprovecho para decir que yo me voy a hacer una entrevista muy importante en este momento”, comenzaba diciendo.

“Estoy avisando porque cada vez que me voy del plató, sobre todo si no digo nada, que a veces por motivos personales me tengo que ir y no lo cuento. Se genera mucha controversia”, expresaba la presentadora antes de irse, para no tener que dar explicaciones a la gente.

Susanna Griso sabe que al ser la presentadora favorita de muchas personas y, al llevar un programa tan importante y seguido por la audiencia española, todos sus movimientos son analizados detalladamente.

Cansada de tener que dar siempre explicaciones o de escuchar y leer rumores sobre si va a dejar el programa o si se va a dedicar a hacer nuevos proyectos, prefiere aclarar todo y poder tener un poco más de libertad en su día a día.