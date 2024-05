‘Sueños de libertad’, capítulo 67: Tasio no logra convencer a Claudia

No es ningún secreto que Sueños de libertad se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 66 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo, a pesar de que la cena con los Ortega ha sido un auténtico éxito, María no puede evitar estar muy preocupada. Y todo como consecuencia de la inesperada insinuación de Sebastián.

Begoña creía haber perdido todo, pero ha visto cómo Elena reaparece en el momento más inesperado. Y no solamente eso, sino que lo hace para poder reencontrarse con ella. Fina no puede evitar sentirse tremendamente destrozada tras la ruptura con Marta, mientras que ésta trata por todos los medios de consolarla. Pero sin éxito.

Tras la traición de Gonzalo, Gema quiere organizar a Joaquín una cena para conseguir animarle. Claudia se ha negado por completo a aceptar la propuesta de Tasio pero él está dispuesto a luchar todo lo que sea necesario por el futuro de su hijo. Jesús siente muchos celos de Andrés, por lo que opta por tratar de ganarse la confianza de Joaquín para lograr su nuevo objetivo.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 67 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, vemos cómo Gema no puede evitar volver a ilusionarse con la cena, cuando Joaquín le pide disculpas. Ni apoyado por Carmen, Tasio consigue convencer a Claudia por lo que opta por pedir ayuda a Mateo.

Marta no ha dudado en hacer una firme petición a Carmen: que trate de animar a Fina tras su sonada ruptura. Al enterarse de lo mal que está Fina, Isidro no puede evitar preocuparse por ella. María, por su parte, parece haber confirmado todas y cada una de sus sospechas: Sebastián se ha propuesto conquistarla.

Andrés está dispuesto a diseñar otro trayecto para construir la carretera con el objetivo de no destruir la chopera. Luz continúa teniendo algunos problemas con Jaime, por lo que no tarda en dejarse aconsejar por Luis. Jesús no puede evitar empezar a sospechar de Begoña que, a su vez, ha vuelto a verse las caras con Begoña.