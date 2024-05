‘Sueños de libertad’, capítulo 52: Isidro y Fina rompen todo tipo de relación

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de las semanas, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que no está dejando indiferente a nadie.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 51 de Sueños de libertad. Así pues, somos testigos de cómo Ángela está cada vez más convencida de que Damián debería decir la verdad a Tasio, de una vez por todas. Jesús, por su parte, se enfrenta a Begoña al creer que es ella la que realmente tiene problemas para concebir.

Begoña le revela a Jesús que tiene problemas de fertilidad… ¡Y que Julia no es hija suya! 😱 ¿Cómo se lo tomará en #SueñosDeLibertad? 💥 https://t.co/BBors3HbvY⬅ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) May 7, 2024

El regreso de Jaime, inevitablemente, ha generado una enorme tensión en Marta. Es más, la relación con Fina empieza a estar en peligro, como nunca antes. Todo ello mientras Luis tiene miedo de retomar su relación con Luz. Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Digna está realmente preocupada al ser consciente de que el vínculo entre Fina y su padre se ha roto.

Claudia, durante la celebración de la boda de Tasio y Carmen, se ha quedado verdaderamente impactada y sin palabras. Y todo porque ha hecho un descubrimiento que, inevitablemente, podría llegar a cambiar su día a día como nunca antes. Estamos ante un gran y espectacular punto de inflexión.

Claudia descubre que está embarazada… ¡en mitad de la boda de Tasio! 😱 ¿Qué va a hacer ahora en #SueñosDeLibertad? 💥 https://t.co/fxKV1M2IMA ⬅ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) May 7, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 52 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta vemos cómo Jesús es absolutamente incapaz de aceptar su problema de esterilidad. Es más, evita por todos los medios a Begoña. María, por su parte, ha pedido permiso para hacer el mercadillo en la fábrica.

Joaquín conoce a Gonzalo, el hombre que se presenta para el puesto de trabajo como operario. Lejos de que todo quede ahí, Claudia no puede evitar sentir muchísimo miedo de contar que está embarazada. Al fin y al cabo, ni su madre ni sus amigas pueden saberlo. Al menos por el momento.

Damián trata de entender el motivo por el que el matrimonio de Jaime y Marta no funciona. En cuanto a Tasio, no puede evitar sentirse profundamente preocupado por saber quién es, en realidad, su padre biológico. Fina e Isidro dan el paso de romper todo tipo de relación, mientras que Jaime va a conocer a Luz, provocando que ésta empiece a tener una profunda preocupación por el futuro del dispensario. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.