Steisy confiesa que, en pleno embarazo, le han diagnosticado pulbalgia

Steisy se encuentra a las puertas de vivir uno de los momentos más felices de su vida. La popular influencer de 32 años está en la recta final de su embarazo, pues la llegada de su hija Athenea está cada vez más próxima y tanto ella como su chico, Pablo, no pueden estar más felices.

Sin embargo, la madre primeriza está viviendo esta primera experiencia como una autentica montaña rusa de emociones. Según ha explicado en su canal de Mtmad, durante los últimos días no se ha encontrado muy bien. Por ello, ha decidido acudir al médico para ver lo que estaba sucediendo.

Fue así como Steisy fue conocedora de un diagnostico que jamás se imaginó. Al parecer, la joven tiene pulbalgia. Pero, ¿qué es eso? Pues, se trata de un dolor que muchas mujeres embarazadas experimentan durante las últimas semanas del embarazo y sucede al caminar o al girar mientras están en reposo.

Cabe señalar que tener pulbalgia no es peligroso para el feto, pero si es muy doloroso para la mujer que lo padece. Debido a ello, la granadina ha explicado que se tiene que someter a una serie de masajes perineales para calmar el dolor. Un tratamiento para el que ha pedido ayuda a su chico y padre de su niña, Pablo.

«Hay que estar activa y moverse. Hacerse masajes perineales y estirarte ahí bien para que eso esté elástico. Así cuando nazca el niño no se produce el desgarre», explica. «Luego, también, cuando nace la niña, con esos masajes esa zona está mucho más elástica, blandita y no se quiebra tanto», añade.

Asimismo, ha explicado que el dolor sufrido por la pulbalgia desaparece una vez se da a luz. «Es muy bueno y tienes un 30% o 50% de posibilidades de que todo salga bien en el parto», informa sobre los masajes perineales. Lejos de dejarlo ahí, Steisy se ha sincerado y ha confesado que cree que su niña nacerá antes de la fecha prevista.

«Tengo la sensación de que la niña se adelanta», deja caer. «Para empezar, lleva colocada desde los seis meses. Además, tengo los síntomas que tiene que tener una persona embarazada de siete meses y medio, que es lo que tengo. Pero, yo me noto como que estoy de más», explica mirando a cámara.

«Mi madre dice que se va a adelantar dos semanas, y mi madre es bruja», comenta con humor. Sea como sea, lo que tienen muy claro Steisy y Pablo es que recibirán a la pequeña con los brazos abiertos. Una llegada que está más próxima de lo que parece, pues según ha comentado, su médico le ha informado que se cumple el 29 de abril.

«Pero, a mi me da que se va a adelantar», reitera. Además, y respecto a los cambios sufridos en su cuerpo durante los últimos meses, la influencer ha sido sincera. «Tengo que decir que no tengo ni una estría. He tenido mucha suerte, estoy teniendo un embarazo estupendo», concluye.