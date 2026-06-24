Un soltero de ‘First Dates’ sorprende con su propio himno de la Selección Española: «No pido perdón»

La pasada noche del 23 de junio, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de First Dates. Un encuentro televisivo donde el público tuvo la oportunidad de conocer a Mikika, un soltero de 41 años que confesó ser un gran fan de España. El chofer y artista vive en Madrid y llegó al local del amor con el objetivo de encontrar a su media naranja. Pero, teniendo en cuenta que fue el primero en llegar, fue recibido por Carlos Sobera. Eso sí, el presentador no se esperaba la vestimenta con la que llegó el comensal.

«¡Esto no me lo esperaba!», exclamó el presentador sorprendido. Y es que el soltero acudió vestido, de pies a cabeza, con la bandera de España. ¿El motivo? Desde que llegó al país se sintió como en casa y se enamoró. Un momento de su vida que tuvo lugar en el 2018, cuando aterrizó en Madrid tras salir de Camerún. Y es que, tal y como ha contado en el programa, al llegar al aeropuerto español fue recibido con un trato inmejorable. Una muy buena bienvenida con la que sintió que había encontrado su nuevo hogar.

Mikika cuenta en ‘First Dates’ que es el camerunés más español

De esta manera, afincado en España, Mikika ha logrado hacerse un hueco en el mundo de la industria musical. Así pues, teniendo en cuenta que tuvo la oportunidad de hablar con Carlos Sobera, le contó que había compuesto un himno para la Selección Española de Fútbol. Y es que, recordemos, actualmente se está disputando el evento deportivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Asimismo, el himno español no tiene letra. Por ello, el soltero lo ha compuesto.

«Rojo amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón», cantó. Por otro lado, en lo sentimental, le confesó al comunicador que no tiene demasiada suerte en nuestro país. «En España no ligo», dijo. Por ello, acudió a First Dates con el objetivo de que le ayudaran. Así pues, teniendo en cuenta sus gustos y requisitos, la organización le presentó a Teresa, una soltera de 37 años.

Originaria de Barcelona, la soltera se presentó como una mujer orgullosa de sus curvas y muy monárquica. Por ello, su reacción al ver a Mikika no dejó indiferente. Y es que, entre risas, señaló que le pareció curioso «ver a un negro con la bandera española». Pero, para fortuna del soltero, su amor por España llamó mucho la atención de Teresa.

La decisión final de ‘First Dates’

La pareja de solteros empezó a disfrutar de una velada juntos, por lo que hablaron de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Un intercambio de palabras donde la comensal sintió mucho interés por el ámbito musical de su cita. Eso sí, antes de dar el veredicto final, Mikika cantó su himno para España frente a todos los comensales del restaurante.

Así pues, al final, el soltero sí aceptó seguir conociendo a Teresa en una segunda cita. Sin embargo, para su mala fortuna, su cita le mandó directo a la zona de amigos. Pues, no lo veía como una posible pareja. Eso sí, quiso dejar claro que a él le parecía un hombre muy noble.