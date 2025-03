El restaurante de First Dates ha vuelto a abrir sus puertas con el objetivo de recibir a su nueva tanda de participantes. Semana tras semana, hemos sido testigos de cómo numerosos solteros de toda España, y alrededores, han acudido al programa de Cuatro con el objetivo de encontrar a su media naranja. Una travesía televisiva que a veces, por mucha fe y ganas que se tenga, no acaba bien. Sin embargo, eso no ha sido un impedimento para participantes como Daniel. El soltero, de 22 años, se presentó como un estudiante de ciencias políticas y derecho. Originario de Barcelona, el comensal explicó en su presentación que tenía 100% seguro que su futuro iba a estar relacionado con el derecho laboral. «Es la rama en la que se concentra la lucha de clases», dijo.

A nivel sentimental, y a pesar de su juventud, Daniel explicó que no había tenido mucha suerte en el amor. Pero, las decepciones le han ayudado a saber lo que quiere en su vida. «Alguien empático, que me toque la fibra y con quien poder hablar de todo. Puede ser muy atractivo físicamente, pero si no tiene algo más, no me va a interesar», comentó frente al equipo de Cuatro. Minutos después, la organización del programa le presentó a Carlos, su cita. El soltero, de 25 años, se presentó como un consultor malagueño de marketing y una persona muy intensa. De hecho, esta última cualidad era la que también buscaba en su próxima pareja. «Cuando eres intenso con alguien y la otra persona no lo es, al final le acabas aburriendo», señaló.

La primera reacción entre la pareja de solteros fue bastante dispar. Mientras Daniel mostró mucho interés en la elección de su cita, Carlos no pudo opinar lo mismo. «Me atrae sexualmente mucho», destacó el catalán. «Es mono, pero me gusta otro tipo de chico, los que van tirados y desaliñados y les gusten las raves», comentó Carlos, por su parte.

Sin embargo, a pesar de todo, ambos estuvieron de acuerdo en pasar a la mesa del restaurante para conocerse un poco mejor. De esta manera, ambos lograron mantener una conversación amena y divertida. Pero, todo cambió de manera radical cuando comenzaron a hablar de su historial sentimental. Daniel le explicó a Carlos que no le había ido nada bien y que, debido a ello, llegó a gastarse gran parte de su dinero en conciertos que no necesitaba, como los de Taylor Swift.

«¿Eres swiftie?», le preguntó el malagueño rápidamente. «Sí, mucha gente dirá que es una red flag», replicaba el catalán. «Es una red flag. Son unas personas manipuladoras. Nunca estaría con un chico swiftie», sentenciaba. Ante ello, Daniel intentó defenderse. «Soy un swiftie chulo que no se mete con nadie», insistió. «Nadie es perfecto», opinó Carlos.

La decisión final de ‘First Dates’

Al concluir el encuentro, ambos solteros se trasladaron hasta la sala privada del programa donde revelarían su veredicto final. De esta manera, Carlos se sinceró con su cita y le dijo que su futura pareja tiene que pasar una serie de filtros, y parece ser que Daniel no lo hizo.

«No ha habido chispa como para algo más, nos veo como amigos», comentó el joven. Un «no» rotundo a una segunda cita fuera de First Dates con el que le dejaba claro a Daniel que no tendrían un futuro juntos.