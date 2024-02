Como ya es habitual en el prime time de Cuatro, First Dates regresó una noche más para ofrecerle a los espectadores un nuevo programa del popular show de citas. Cada vez son más las personas que siguen las peculiares veladas de los solteros, motivo que ha impulsado que la audiencia siga creciendo a pasos agigantados.

Recientemente, el público tuvo la oportunidad de conocer a Toni. El soltero acudió al programa presentado por Carlos Sobera con el objetivo de que le ayudaran a encontrar a su media naranja. Pero, lo que jamás se llegó a imaginar fue que su cita tendría un gran parecido con su ex mujer.

💘 ‘First Dates’ (9% y 1.242.000) es LO MÁS VISTO DE @cuatro 💘 SEGUNDA OPCIÓN EN SU FRANJA 💘 SUPERA +2 puntos a su competidor pic.twitter.com/Cj3ycQJINb — Mediaset España (@mediasetcom) February 14, 2024

Su cita fue Maryliss, una mujer que ha vivido situaciones muy complicadas a lo largo de su vida, siendo una de ellas la muerte de su marido. Sin embargo, el gran parecido que tenía con su ex mujer impidió que Toni comenzase la velada con muchas ganas y se mostrase un poco reticente a hablar con ella.

Pero, a pesar de todo, terminó aceptando que lo mejor era darle una oportunidad a la soltera para conocerla. Además, no todo era tan malo, pues su ex es morena y no rubia como Maryliss. Así pues, ambos comenzaron a hablar de diversos temas para descubrir qué puntos tenían en común. Una conversación donde se dieron cuenta que compartían muchos gustos.

Pero, todo cambió cuando comenzaron a hablar de las relaciones pasadas. La pareja sacó a la luz un tema un poco delicado, al menos para la soltera. Maryliss no pudo evitar derrumbarse al explicarle que esa era la primera cita que tenía con un hombre tras la muerte de su marido.

El restaurante del amor abre sus puertas ❤ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates13F en directo en @cuatro 🔴 https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/vzMq3DCJwv — First Dates (@firstdates_tv) February 13, 2024

Poco a poco, la velada fue transcurriendo, pero no todo estaba marchando según lo esperado. La soltera no había sentido la chispa de la atracción con Toni, por lo que lo tuvo muy claro en la decisión final de First Dates. Mientras el soltero aseguró que le gustaría seguir conociendo a la comensal, ella no pudo decir lo mismo.

«Me has gustado mucho como persona. Lo que pasa que no tendría una segunda cita contigo como pareja porque me ha dado cuenta que tengo el corazón muy dolido. No puedo abrir mi corazón a otra persona, todavía lo llevo muy adentro», explicó ante la atenta mirada de su cita.

Unas palabras con las que la mujer le hizo saber que, durante un tiempo, no estaría con nadie. Pues, todavía le tocaba sanar y superar el fallecimiento de su marido. Ante ello, Toni no tuvo más remedio que aceptar sus razones y recular. Una decisión donde ambos terminaron regresando a casa de la misma manera en la que llegaron: solteros.