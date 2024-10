Las puertas del restaurante más famoso de la televisión se han vuelto a abrir. First Dates, el popular show de citas a ciegas, continúa recibiendo a los solteros de nuestro país que andan en busca de su media naranja. Una labor que, en pleno 2024, no es nada fácil. Las épocas evolucionan, los gustos cambian y los requisitos de algunos participantes se vuelven muy específicos. Pero, lo que sorprendió al equipo de Cuatro, recientemente, no fue los requisitos de un soltero. Por el contrario, fue la extrema sinceridad lo que dejó a todos completamente sin palabras.

Kai es un comensal, de 48 años, que llegó al local desde Taradell (Barcelona). Es entrenador personal y ex culturista profesional. «Dicen que me parezco a Jesús, a Tarzán y a Jason Momoa. Siempre les digo que son comparaciones buenas: Jesús es un profeta, Tarzán el rey de la selva y Momoa un superhéroe», dijo en su presentación. El encargado de recibirlo fue Carlos Sobera, el presentador del formato. Un encuentro donde el soltero dejó al comunicador estupefacto con sus expresiones y maneras de hablar. De hecho, el participante le contó que su vida es «tranquila, estoica, positiva y sana». Por otro lado, respecto a lo que quiere del amor, lo tiene claro.

«En mi caso ha sido un aprendizaje constante, ensayo y error. Hasta que llega un punto que dices ‘creo que ya sé lo que quiero y lo que no quiero», confesó. «Lo que quiero es paz, y mucho sexo si me lo dan. Lo que no quiero, lo contrario. Una mujer que me genere estrés, desconfianza y no me dé mandanga de la buena. En mi pueblo me dicen que soy como un pekinés. Un perro que lo hace todo con la lengua», agregó.

Lejos de dejarlo ahí, el soltero continuó relatando algunos de sus secretos íntimos más desconocidos. «Siempre he dicho que mi aparato es la medida justa. Pero hay poca mujer a la que no le guste que le haga una buena limpieza de bajos. Y si se queda bien, yo me puedo quedar ahí dos horas, ningún problema», explicó.

Fue entonces cuando, minutos después, Kai conoció a su cita ideal. Elisabet es una soltera, de 39 años, que se dedica al mundo de la estética y la peluquería. Pero, desafortunadamente, el primer encuentro entre los participantes fue completamente desastroso.

Kai en First Dates: «A mí me hace tilín cualquier mujer, porque no hay ninguna mujer fea por donde mea»

«No me gusta. Físicamente, no me atrae. Me he debatido entre quedarme o irme, pero me he quedado porque a mí no me gustaría que me dejaran plantada», confesó la soltera al equipo del programa. Por el contrario, Kai sí estuvo muy contento con la elección de su cita. «A mí me hace tilín cualquier mujer, porque no hay ninguna mujer fea por donde mea», dijo en uno de los totales.

A pesar de todo, la pareja de solteros se trasladó hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Un intercambio de palabras donde el disgusto de la soltera iba en aumento. Pues, además de la diferencia de edad y la poca atracción física, a Elisabet no le hizo nada de gracia que Kai fuera padre.

«Prefiero conocer a una persona sin ataduras. Para mí los niños son un dolor de cabeza y he perdido oportunidades muy buenas por ser cuadrada con este tema. Yo no tengo instinto maternal», confesó. Pero, no fue lo único. La soltera también le dijo que no le gustan nada los hombres con pelo largo y barba.

Al concluir la velada, Kai no aguantaba más los desplantes de su cita. Por ello, el catalán se sinceró. «No me ha gustado Elisabet, solo me han gustado sus ojos», señaló. Por ello, en la decisión final de First Dates, ninguno de los dos aceptó tener una segunda cita con el otro.