Un soltero de ‘First Dates’ impacta con una confesión: «Hacer ‘TikToks’ me ha hecho madurar»

First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Mediaset. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los solteros que no dudan un solo segundo en visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. En una de las nuevas entregas de First Dates, los espectadores pudieron conocer a Pedro, un valenciano que dejó completamente descolocado a Carlos Sobera con su llegada al restaurante. Y es que lo hizo con un aro de luz bajo el brazo, puesto que «me encanta hacer TikToks». Lejos de que todo quede ahí, el soltero explicó por qué le apasionaba crear contenido para la mencionada red social: «Antes era más vergonzoso, pero según pasó el tiempo, se me fue quitando la vergüenza».

Tras confirmar que cuenta con más de 10.000 seguidores, por si fuera poco, no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Creo contenido porque me encanta, sobre todo con canciones de reguetón», aseguró. Fue entonces cuando el presentador de First Dates sacó una conclusión: «También tendrás haters». El comensal fue contundente al respecto: «Sí. Me la pelan sus comentarios, porque hacer vídeos me ha hecho madurar (…) Ahora soy más fuerte, porque se burlaban de mí hasta en clase por hacer TikToks. Me decían que daba vergüenza, pero los números hablan por sí solos. A la gente le gusta», comentó. En cuanto al amor, el soltero hizo saber lo siguiente a Carlos Sobera: «Nunca he conseguido enamorarme de nadie. Me di un beso de pequeño con una chica, pero eso no cuenta», recordó. Poco después, tuvo la oportunidad de conocer a la que sería su cita esa noche.

Se trataba de Alba, una joven de 19 años que llegaba desde Valencia. Era estudiante de Comunicación Audiovisual y su sueño era convertirse en reportera de televisión. «Para informativos, es un sueño que tengo», afirmó. En cuanto a su historial sentimental, solo ha tenido una relación más o menos seria: «Duró un mes y tenía 17 años, entonces no cuenta».

Nada más conocerse, la química surgió entre ambos. «Me parece una chica bastante atractiva. Tiene los requisitos que yo pedía. Me ha gustado mucho su pelo, su cara, sus ojos…», reconoció Pedro. Ella también quedó profundamente fascinada: «Tiene unos ojos muy bonitos y su pelo es bastante gracioso».

Poco después, Carlos Sobera les acompañó hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Fue entonces cuando el tema de las redes sociales no tardó en surgir. «Disfruto bailando, aunque ahora lo practico menos por los estudios», comentó la dater, y añadió: «También amo el teatro. Es mi lugar favorito para expresarme».

Por si fuera poco, también tenían en común su pasión por los parques de atracciones y que les «daba grima compartir el plato de comida» en una relación. Después de grabarse haciendo un TikTok en el reservado, llegó el momento de la decisión final en First Dates. «Me gustaría tener una segunda cita con Alba para terminar de conocerla», aseguró el comensal. Ella estuvo de acuerdo: «Podríamos ir a una clase de baile juntos y conocernos un poco más».