El pasado viernes 14 de febrero, el mundo entero celebró el amor y lo hizo de la mano de una de sus festividades más populares: San Valentín. Sin embargo, en First Dates, el programa donde el amor es siempre el tema central, han estado celebrándolo durante toda la semana. Una de las participantes que ha querido disfrutar de esta experiencia ha sido Luisa, una soltera afincada en Madrid, de 19 años. «Me gusta todo lo que tenga relación con el amor. Todo tipo de amor me parece precioso y me encantaría vivirlo», confesaba. Pues, afirmaba ser una joven muy enamoradiza. Por ello, tiene claro que un chico debe tener personalidad para poder conquistarla.

«Tiene que ser empático, muy familiar y que tenga las ideas claras», dijo en su presentación. Fue entonces cuando llegó su cita, Gregor, un estudiante de 20 años. «Cuando estás con esa persona y estás enamorado ves todo mejor en la vida», comentó a las cámaras de Cuatro. La primera impresión de la pareja de solteros fue bastante acertada y el comensal no dudó en manifestar sus pensamientos. «Cuando he visto a Luisa he dicho es bastante guapa», explicó. Por ello, ambos no tardaron en hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor y descubrir si compartían gustos en común.

Hablando de amores, Luisa le contó a su cita que solo había tenido una relación de seis meses. Por su parte, Gregor confesaba «estaba muy enfocado en él», por lo que nunca le había dado mucha importancia al amor. «Es complicado que me atraiga una chica», se sinceró. Pero, su sinceridad, lejos de agradar a Luisa, la espantó.

«Estar centrado en ti está bien, yo también lo estoy, pero, ¿a qué punto puede llegar a ser egocentrismo? Eso no me gusta», comentaba ella con el equipo del programa. Pero, Gregor tenía las ideas claras. «Si no me veo capacitado para estar en una relación, no voy a hacer perder el tiempo a una persona», opinó.

Otro tema que salió a la palestra fue el del karma, pues el participante confesó que cree mucho en ello. «No me gusta liarla, ni hacer el mal», contaba. «Pero, siempre recoges lo que siembras. No me gusta hacer nada que no me gustaría que me hicieran», explicaba Luisa. «Eso es lo típico. Es como si dices que por ser muy buena persona te va a tocar la lotería», comentó. «Lo tienes que hacer por voluntad propia, no por esperar nada a cambio», aseveraba ella.

Luisa vive su peor pesadilla en ‘First Dates’

La cita iba marchando moderadamente bien, pues ambos habían descubierto sus más y sus menos. Pero, el peor momento para Luisa llegó cuando se trasladaron hasta el reservado de First Dates. La organización les puso la canción Eres Mía, de Romeo Santos. Un tema que provocó que la soltera se llevase las manos a la cabeza.

«Es mi peor pesadilla (…) Me siento como una latina fracasada porque tenemos ese estereotipo de que sabemos bailar y yo no», confesaba. Al concluir la cita, en la decisión final, Luisa lo tuvo claro y rechazó un segundo encuentro con Gregor. «Está demasiado centrado en él mismo», sentenció.