Una soltera de ‘First Dates’ se ve obligada a rechazar a su cita: «No lo perdono»

Arranca la semana en el restaurante del amor más famoso de la televisión. Como ya es habitual en el prime time de Cuatro, First Dates regresó a la cadena de la mano de un nuevo programa y nuevos solteros. Un encuentro donde Noelia y Fernando se convirtieron en dos de los protagonistas de la noche.

La catalana de 26 años se presentó ante Carlos Sobera como una enamorada del amor. «A mí me gusta la monogamia», afirmó. Su sueño es dedicarse al mundo de los videojuegos o a algo relacionado con la naturaleza, pero, mientras, trabaja en una famosa cadena de comida rápida. «Si pudiera tendría un camping para hacer rutas», señaló.

Noelia acudió a First Dates con el objetivo de encontrar a una persona con las ideas claras, amante de los animales y partidario de ser padre de familia. Fue entonces cuando llegó Fernando, su cita. El soltero aragonés de 34 años se presentó como un apasionado de la naturaleza. «No creo que pudiera vivir en la ciudad a estas alturas a pesar de haberme criado en Zaragoza», comentó.

El primer encuentro entre la pareja de solteros fue bastante positivo. «Me ha gustado su rollo con el pelo rubio, los tatuajes… Me gusta mucho ese estilo», comentó el participante. «Lo primero que he visto son sus canas porque yo me tiño el pelo para tenerlo blanco y él de forma natural lo tiene. Me ha dado envidia», comentaba ella. Una vez en la mesa del restaurante, los solteros comenzaron a hablar de todo tipo de temas con el objetivo de conocerse mejor.

De esta manera, el joven no pudo evitar mencionar la curiosa ceja de Noelia. Pues, al parecer, la soltera padecía la enfermedad cutánea llamada vitíligo. «Esta guay, te da personalidad», le dijo él. «Sabía lo que era y mucha gente no sabe lo que es esta condición. Ha sido muy respetuoso y no me ha molestado para nada», confesó la joven a las cámaras del formato.

El detalle de Fernando que ha provocado que Noelia se desilusione: «Me ha hecho un KO, no lo perdono»

#FirstDates8Jhttps://t.co/EPyDc8ZQ9w — First Dates (@firstdates_tv) July 8, 2024

Fernando en First Dates: «Yo no tendría hijos»

La velada fue transcurriendo a las mil maravillas, pero hubo algo que dejó sin palabras a ambos: sus edades. Noelia no podía creer que Fernando tuviera ocho años más que ella, pues no los aparentaba. Por otro lado, el soltero le contó que tiene una casa en un lugar muy particular. «Yo vivo en el Pirineo, tengo mi casa ahí», le explicaba el soltero.

«Yo me iría a vivir a los Pirineos como proyecto de vida», confesó ella. Pero, y aunque todo parecía que iría muy bien entre ellos, todo cambió cuando la soltera le contó que uno de sus mayores sueños era formar una familia. «Yo no tendría hijos», le respondió el participante. Unas palabras que, sin saberlo, sentenciaron su cita.

«El tema de los hijos no lo perdono», señalaba Noelia. «Ya hago bastante para mantenerme a mí mismo como para tener hijos. No me llaman», explicaba el soltero. Por ello, en la decisión final de First Dates, y a pesar de que Fernando sí quiso seguir conociendo a Noelia, la participante se negó a tener una segunda cita con él.