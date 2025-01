Encontrar a la persona correcta no es fácil, pero el equipo de First Dates continúa trabajando duro para ayudar a sus participantes. De esta manera, recientemente, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de conocer a solteros como Juanjo. El comensal, originario de Cádiz, acudió al formato con el objetivo de acabar de una vez por todas con su mala suerte en el plano amoroso. Estuvo casado durante un tiempo, pero no hubo suerte en el matrimonio. Por ello, el soltero busca a una mujer simpática, cariñosa, divertida y que ame el baile. ¿Será Alicia, su cita, la candidata ideal para él?

A priori, Alicia cumplía con los requisitos que pedía Juanjo. Pero, lamentablemente, no sintió ningún tipo de atracción hacia él. A pesar de ello, la pareja de solteros se trasladó hasta el restaurante del amor con el objetivo de conocerse mejor. Pero, la soltera no tardó demasiado en levantarse para ir al baño. Una pequeña excusa, pues su intención era llamar a su amigo por teléfono para contarle lo mal que le había ido. «Es un tío muy ‘saborío’ y muy feo. Qué cosa más fea, qué disgusto tengo», le dijo.

Completamente disgustada por la elección de su cita, Alicia se sinceró con el equipo de Cuatro. «Yo me veo una mujer diez. Un poco gordita, pero no por eso debo tener un novio feo, yo tengo que estar con un hombre guapo. No soy prepotente, estoy diciendo la Ley», afirmó.

A pesar de todo, la soltera regresó a la mesa por cortesía. En uno de los totales, confesó que el soltero no tenía un físico de su agrado, por lo que no se levantaba y se iba únicamente por educación. Sin embargo, por mucho que Alicia intentó relajarse y disfrutar, al menos de la velada, no pudo.

Juanjo no logró conquistarla de ninguna manera. Por ello, no pudo evitar sentirse muy incómoda durante la cita. Pero, fue en la decisión final de First Dates cuando la tensión aumentó entre la pareja de solteros. De hecho, los participantes acabaron tan mal que terminaron discutiendo.

Alicia a su cita: «Te veo más Juanito Navarro»

«No me gustaría tener una segunda cita porque no es mi prototipo. Yo busco un tío como George Clooney, alto, que se cuide y que tenga un nivel cultural alto, algo que no he encontrado en ti, que te veo más Juanito Navarro», le dijo Alicia a Juanjo. El soltero, por su parte, no pudo evitar quedarse estupefacto por el argumento de su cita.

Pero, lejos de quedarse callado, Juanjo se mostró contundente. «Tú tampoco te pareces a Jennifer López», le dijo sin miramientos. Unas palabras con las que le dejaba claro que ella tampoco era muy agraciada físicamente para él. «Ella es más fea que yo porque tiene operaciones por un tubo y yo no tengo operación ninguna, así que no te pases», sentenció ella muy enfadada.