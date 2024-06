First Dates continúa su andadura por Cuatro. El famoso show de citas a ciegas se ha convertido en una de las opciones favoritas de los espectadores de la cadena, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. Un encuentro donde numerosos solteros acuden al formato para que Carlos Sobera y su equipo les ayuden a encontrar a su media naranja.

De esta manera, recientemente, la audiencia de Cuatro tuvo la oportunidad de conocer a Eva, una valenciana de 34 años a la que le cuesta mucho confiar en los hombres. «Soy muy de ‘buenas noches’, ‘buenos días’. Pienso que a veces peco de ser muy empalagosa», confesó en su presentación.

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO de @cuatro con 3.179.000 espectadores unicos y un ENORME 8,2% y 1.001.000 y una ventaja de 1 punto sobre su competidor pic.twitter.com/oOpKd01hcJ — Mediaset España (@mediasetcom) May 29, 2024

Su cita fue Eloi, un catalán de 31 años que ya está cansado del sexo esporádico. «El sexo con vínculo era mucho mejor», señaló. «Estoy en búsqueda de ese vínculo», admitió. Por ello, apostó por presentarse en el show de Cuatro. Sin embargo, la primera impresión de ambos no fue la esperada.

Tras ello, los participantes pasaron a la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Fue así como descubrieron que compartían un amor en común por las mascotas. Asimismo, por su parte, Eloi confesaba ser veterinario de granja. «Que sea veterinario me dice que muy tierno», señaló Eva.

Además, Eloi le contó que le gusta plantearse retos físicos y mentales. Una característica con la que volvió a coincidir con Eva. «A medida que iba contando más cosas de ella iba viendo más cosas en común. ¿Cómo puede ser que seamos tan iguales?», comentaba él muy ilusionado.

Eva le pregunta a Eloi por su mayor fantasía sexual

Posteriormente, ambos procedieron a hablar de sus respectivas experiencias en el plano sexual. Debido a ello, Eva le contó que nunca había hecho un trío. Pero, Eloi la dejó sin palabras al relatarle la gran experiencia que tenía en temas de placer.

«Es guay porque dices que abierto, no me priva a cerrar la mente», comentó ella en privado. Por ello, y viendo que no era nada inocente en el tema, Eva le preguntó por su mayor fantasía sexual. Pero, la pregunta dejó al soltero descolocado, pues no sabía qué responder debido a que «había hecho de todo».

La cantidad de fantasías sexuales cumplidas por Eloi impresionan a su cita de #FirstDates7J: «Ya no te quedan, ¿no?» https://t.co/hlRiCZ1fZn — First Dates (@firstdates_tv) June 7, 2024

«No sé cómo responderte a esto, he estado en orgías, en fiestas nudistas, con chicos, con chicas trans…», explicaba él. Unas declaraciones que terminaron por espantar a la soltera. «Ya no te queda nada», le dijo ella. Por lo tanto, en la decisión final de First Dates, ambos lo tuvieron claro.

Eloi estaba encantado con su cita y lo dejó claro en todo momento. Quería seguir conociendo a Eva en un segundo encuentro, por lo que no dudó en decir «sí» a una nueva cita fuera de cámaras. Una emoción que no era compartida por Eva, quien manifestó que no había sentido atracción física y que había acudido al programa con otras expectativas.