Una soltera de ‘First Dates’, descolocada por lo sucedido en plena cita: «Me ha dado mucho asco»

El pasado miércoles, 22 de octubre, las puertas del restaurante de First Dates se abrieron con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. Un encuentro televisivo donde la audiencia tuvo la oportunidad de conocer a participantes como Patricia. La joven, de 24 años, es estudiante y entrenadora en Madrid. Pero, la particularidad de su paso por el programa fue que ella ya tenía pareja. De hecho, la madrileña le contó al equipo de Cuatro que lleva dos años con su chico. «Pero, siempre buscamos personas nuevas para conocer otras experiencias y puntos de vista», comentó en uno de los totales.

Patricia es bisexual, por lo que indicó que no tiene problema si le presentan un chico o una chica. Sin embargo, estos detalles no se los contó a su cita, David. El joven, de 27 años, se presentó como un productor musical y compositor que acudió al formato de citas a ciegas con el objetivo de «dejarse llevar». Eso sí, fue honesto con Carlos Sobera respecto a lo que buscaba en el programa. «Conocer a alguien interesante, echar unas risas y pasar un buen rato», dijo. Así pues, el primer encuentro entre la pareja de solteros fue bastante positivo.

Patricia y David se trasladaron hasta su mesa en el restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Fue entonces, entre tema y tema, que los dos coincidieron en que no buscaban nada serio. Pero, lo que jamás vio venir el asturiano fue la confesión de su cita. «Tengo una situación. Tengo una relación abierta. Llevo con mi pareja dos años y algo… vivimos juntos y sabe esto. Es una pareja abierta», le contó.

La reacción de David fue al instante. «¡Host**!», ha señalado. La soltera le contó que su pareja es muy «comprensiva» y que está al tanto de todo. «Somos muy morbosos hablando de ello», le confesó. «No soy muy cerrado de mente… pasarlo bien que es lo importante», le respondió David, pero la cara de la soltera seguía reflejando absoluta extrañez.

«No es poliamor. Tengo un vínculo principal y luego amigos muy cercanos. Es la persona de mi vida, pero muchas veces la gente no se da cuenta de que la pareja que tienes no te va a dar el 100% de las cosas. Pero por encima, siempre mi pareja», explicó Patricia. De hecho, la soltera confesó que, alguna que otra ocasión, ha visto como su novio liga con otras mujeres.

Durante la cena, la joven le contó que era «bastante terrible comiendo». Una situación que se pudo comprobar minutos después. Pues, el equipo de First Dates les sirvió un tartán de atún como plato principal. Ella, sin muchos ánimos, optó por probarlo. «Me siento como en el comedor cuando era pequeña», le confesó a David.

La decisión final de ‘First Dates’

«Mientras que no lo escupas en la servilleta y te lo lleves al baño…», le dijo el soltero. Y es que, el asturiano no paraba de sorprenderse con su cita. «La verdad es que me ha dado mucho asco, pero bueno, se ha salido bien del paso», comenta ella en uno de los totales. Antes de revelar su decisión final, los participantes se trasladaron hasta el reservado con el objetivo de tener más intimidad.

David le cantó una canción propia con su guitarra. Un tema que a la madrileña le gustó mucho. Ella, por su parte, le hizo una «performance con los hombros» y luego le besó. Así pues, al final de la cita, ambos participantes de First Dates estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose.