El 2024 está apunto de concluir su trayectoria de forma oficial y cada vez son más los solteros que se apuntan a First Dates con el objetivo poder pasar esta próximas festividades navideñas con su media naranja. Sin embargo, y por mucho que el equipo del programa ponga todo lo que esté a su alcance para ofrecer una velada inolvidable, los nervios pueden jugarle malas pasadas a sus participantes. De hecho, esta situación influye en que sean otras cosas más importantes las que terminen olvidando. Una experiencia de la que fue testigo de primera mano Beatriz. Una soltera cordobesa, de 41 años, que reside en Madrid y se define como una mujer optimista y resiliente.

«He tenido cáncer de mama, me operaron y salió mejor de lo que esperaban. A raíz de ahí, quiero vivir experiencias nuevas. También creo en el amor, sobre todo en el amor de las personas, que no tienes que estar en pareja para sentirte plena», dijo en su presentación. Pero, a pesar de ello, acudió al programa de Cuatro para poder conocer a un hombre con el que conectar como pareja en lo mental. Fue entonces cuando el equipo del programa le presentó a Javi, un murciano de 41 años que se definía como una hombre humilde y sencillo.

«Soy muy payaso, adoro la vida y me encanta pasármelo bien y hacer el tonto», contaba en su presentación. La primera impresión entre la pareja de solteros fue bastante acertada. «Me parece un chico atractivo y guapetón», confesó la comensal. «Es guapa, tiene los ojos muy bonitos», destacó él. Así pues, y tras hablar un poco, ambos fueron dirigidos hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor.

Pero, poco tardó en salir a la luz el primer inconveniente de la cita. Pues, los nervios se apoderaron por completo de Beatriz. Una situación que provocó que olvidase el nombre de su cita, algo que no suele dejar en muy buen lugar al que le sucede. «Empezamos bien, la primera en la frente», expresaba el murciano. «Estaba nerviosa», reconocía ella. «Me voy a relajar un poquito», agregó.

Los nervios le pasan factura a Beatriz

Al respecto, el comensal intentó calmarla y le dijo que era completamente normal estar nervioso. Pues, era la primera vez que se veían, tenían una cita y, además, estaban siendo grabados por cámaras. Por ello, el soltero creyó oportuno que lo mejor era cogerle la mano para calmarla con urgencia. Pero, este gesto provocó un gran rechazo por parte de Beatriz. «El contacto en una primera cita creo que… Él me ha hecho eso y yo me he echado para atrás. He escuchado a mi cuerpo y sé que no», confesó ella en privado.

Al concluir la velada, y tras vivir numerosas bromas y risas por el camino, la pareja de solteros lo tuvo claro. Javi confesó que había sentido una gran conexión con Beatriz, motivo por el que le gustaría seguir conociéndola en una segunda cita. Sin embargo, y para su mala fortuna, ella no opinó lo mismo y lo rechazó.